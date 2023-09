Rio Grande do Sul Celebração da Revolução Farroupilha potencializa as vendas de artigos que representam a cultura gaúcha

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2023

Conforme a FCDL-RS, as comemorações da Revolução Farroupilha são um diferencial que o RS apresenta em relação aos demais Estados Foto: Secretaria de Turismo do RS/Divulgação Conforme a FCDL-RS, as comemorações da Revolução Farroupilha são um diferencial que o RS apresenta em relação aos demais Estados. (Foto: Secretaria de Turismo do RS/Divulgação) Foto: Secretaria de Turismo do RS/Divulgação

A valorização das tradições do Rio Grande do Sul que toma conta do Estado neste mês, devido à celebração da Revolução Farroupilha, se reflete no aquecimento das vendas de artigos que representam a cultura gaúcha.

A FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul) afirmou que está observando um crescimento da movimentação de consumidores em estabelecimentos comerciais que atuam com produtos tradicionais do Estado, como pilchas, bombachas, botas, chapéus, cuias e bombas de chimarrão.

“O sentimento dos gaúchos de prestigiar a nossa cultura se reflete de maneira importante no comércio, em especial, nas lojas que vendem artigos gauchescos. Os comerciantes podem aproveitar esse momento especial para se integrarem às comemorações farroupilhas, usando as cores da bandeira do Rio Grande do Sul e outros temas ligados à data na ornamentação de seus estabelecimentos, chamando a atenção da clientela”, destacou o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

Na avaliação do dirigente, as comemorações da Revolução Farroupilha são um diferencial que o Rio Grande do Sul apresenta em relação aos demais Estados. Sendo assim, mesmo os estabelecimentos que não trabalham com produtos ligados às tradições gaúchas podem potencializar suas vendas neste mês. O importante é se integrar ao espírito vivido neste período do ano.

“Tradicionalmente, as comemorações da Revolução Farroupilha geram bons negócios para segmentos que atuam com os nossos produtos típicos e, também, comercializam alimentos e bebidas, além dos que promovem eventos sociais ligados à nossa cultura e tradições”, concluiu Koch.

Um detalhe que pode contribuir para impulsionar as vendas neste período é a retomada a pleno das atividades nos diversos CTGs (Centros de Tradições Gaúchas) espalhados pelo Estado, como as tradicionais invernadas e os bailes de fandango. Vale lembrar que, em 2022, esses eventos ainda sofriam resquícios da pandemia de coronavírus e muitos deixaram de acontecer.

2023-09-16