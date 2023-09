Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 16 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Recursos para reconstrução

O deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) esteve em Brasília desde a quarta-feira buscando, em nome da bancada do PL, apoio e recursos através de emendas parlamentares para ajudar a população atingida pelas enchentes na região do Vale do Taquari no RS. Entre as principais pautas discutidas estiveram a destinação de recursos para obras de infraestrutura, construção e reformas, além da retomada da produção e recuperação da economia na região dos vales. “Queremos dispor de todos os meios possíveis para a reconstrução das cidades mais prejudicadas, porque nós sabemos que as necessidades da população são urgentes e que os recursos do governo – quando chegam – são demorados”, destacou o parlamentar.

Prorrogação de empréstimos

A deputada Luciana Genro solicitou ao Banrisul a prorrogação de empréstimos consignados de servidores que foram impactados pelas enchentes no RS. A proposta visa repetir uma medida tomada pelo banco durante a pandemia, permitindo que os afetados possam voltar seu foco para reconstrução de suas vidas sem ter de arcar, momentaneamente, com os custos de eventuais empréstimos. “Sabemos que cidades inteiras foram devastadas. São pessoas que perderam tanto suas casas e pertences como também, em muitos casos, seus locais de trabalho. Isso significa que ainda pode demorar para que consigam recuperar uma estabilidade financeira”, justifica Luciana.

Cartilha dos símbolos

Em meio às celebrações do Mês Farroupilha, o deputado Marcus Vinícius (PP) lançou, na quinta-feira, a cartilha “Os Símbolos do Rio Grande do Sul”. O material visa informar e enaltecer os símbolos do Estado buscando a sua aproximação com a sociedade gaúcha, além de dar destaque à Constituição Estadual. “Se há um estado no Brasil em que a cultura e as tradições despertam a atenção e cativam as pessoas, esse estado é o Rio Grande do Sul. Não somos apenas brasileiros; somos gaúchos. Nossos costumes revelam autenticidade e influenciam o modo de vida para além de nossas fronteiras”, afirma Marcus.

Emergência climática

A Assembleia gaúcha realizará no dia 18 de setembro a primeira audiência pública sobre Emergência Climática no RS. Proposta pelo deputado Matheus Gomes (PSOL) na Comissão de Saúde e Meio Ambiente, a reunião deve tratar de questões relacionadas a incidentes e alterações climáticas no Estado, com foco nos recentes ciclones e enchentes que impactaram severamente a população gaúcha. O parlamentar deve reforçar no encontro o apoio ao projeto de lei que busca declarar Emergência Climática no Estado. “Sabemos que os mais impactados pelos eventos climáticos extremos são as populações periféricas, não temos tempo a perder, chegamos no ponto de não retorno e a hora de agir é agora” destaca Matheus.

Demandas dos guardas

O deputado Delegado Zucco (Republicanos) recebeu na sexta-feira lideranças da Associação, Sindicato e Conselho Nacional dos Guardas Municipais no RS para a discussão de pautas da categoria. O encontro pautou ainda as tratativas para o “1º Seminário Municipal de Segurança Pública de Sapucaia do Sul”, previsto para outubro. “Tivemos um avanço importante com a sanção da Lei 15.989/2023, com a inserção das guardas no Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública. Agora, buscamos fomento para as guardas civis, que representam uma importante peça na engrenagem da segurança das cidades gaúchas”, afirma Zucco.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-147/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2023-09-16