Por Bruno Laux | 17 de setembro de 2023

O presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI).

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Oposição mantida

O líder nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), afirmou na sexta-feira que a entrada de André Fufuca no Ministério do Esporte não deve fornecer espaço para aproximação entre a legenda e o governo. O parlamentar destacou que o partido deve permanecer sendo oposição ao Planalto independente das negociações da reforma ministerial.

Ponte de aproximação

Apesar das declarações de Ciro Nogueira, o novo ministro do Esporte, André Fufuca, afirmou que deve trabalhar para servir de ponte entre o presidente Lula e o PP. Ele destacou que deve “fazer o possível para reafirmar a confiança” e que atuará como uma canal de comunicação entre as partes.

Aliança declarada

André Fufuca negou ter sido bolsonarista no passado, apesar de ter aparecido em um vídeo pedindo votos a Jair Bolsonaro. O líder ministerial garantiu que atualmente “é mais aliado do governo que muitos integrantes do PT”.

Assunto secundário

Membros do Itamaraty afirmam nos bastidores que a saída do Brasil do Tribunal Penal Internacional não está atualmente sob debate no Planalto. Os integrantes do governo destacam que a proposta pode vir a ser discutida em algum momento, mas reconhecem desde já que o projeto encontrará resistência para avançar.

Meta desacreditada

O relator do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), manifestou descrença na sexta-feira em relação à meta do governo em zerar o déficit da União em 2024. O parlamentar afirmou “ter dó” das ambições do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, frente à enorme quantidade de gastos públicos que o país possui.

Desenvolvimento sustentável

O ministro das Cidades, Jader Filho, realiza neste domingo, em Nova York, uma apresentação sobre o programa Minha Casa Minha Vida em um encontro organizado pela ONU-Habitat. Ele deve expor os compromissos assumidos pelo governo brasileiro para avançar com a implementação das metas de desenvolvimento sustentável da organização.

Aprovação popular

Uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgada na sexta-feira apontou que apenas 16% dos eleitores brasileiros avaliam a atuação do Congresso como boa ou ótima. Em contrapartida, 33% avaliam a gestão como péssima, enquanto 48% a veem como regular.

Despolitização militar

Após a suspensão do ponto da PEC dos Militares que previa o veto da participação de membros das Forças Armadas no governo, parte da bancada do PT deverá articular uma proposta paralela para avançar com o assunto. Os parlamentares devem propor ainda a retirada da previsão de Garantia da Lei e da Ordem.

Silêncio cogitados

O general Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro, garantiu a aliados que deve comparecer à CPMI dos Atos Golpistas na terça-feira sem questionar a convocação. Fontes próximas ao militar, no entanto, afirmam que ele cogita solicitar um habeas corpus para o direito ao silêncio frente aos questionamentos do colegiado.

Indiciamento previsto

O relator da CPI do MST na Câmara, deputado Ricardo Salles (PL-SP), afirmou na sexta-feira que irá solicitar o indiciamento de dez pessoas no relatório final do colegiado. O parlamentar afirma que identificou “de maneira irrefutável” uma série de crimes sobre liderados do movimento.

Agilização descartada

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que não deve acelerar a tramitação do projeto da minirreforma eleitoral recentemente aprovado pela Câmara. O parlamentar alega que por se tratar de uma temática complexa, a proposta não pode ser votada de forma “açodada”, sem passar por uma análise profunda.

Financiamento cultural

A prefeitura de Porto Alegre anunciou na sexta-feira o repasse de R$15,1 milhões para o financiamento de projetos artísticos-culturais através do programa Mais Cultura. O montante integra recursos provenientes da Lei Paulo Gustavo e do Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural de Porto Alegre.

Bônus-moradia

O Departamento Municipal de Habitação da Capital reajustou o valor do bônus-moradia para R$127,9 mil. O benefício, concedido para famílias cadastradas no Demhab, foi atualizado pela terceira vez desde o início da atual gestão.

POA Solidária

Representantes de entidades religiosas atuantes no auxílio à pessoas em vulnerabilidade social propuseram à prefeitura a criação de um aplicativo para agilizar e facilitar o acesso aos serviços de assistência social em Porto Alegre. Intitulada “POA Solidária”, a plataforma deve passar por um período de implementação antes de ser lançada oficialmente.

Semana da Primavera

A Equipe de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente inicia nesta segunda-feira a programação da Semana da Primavera. O evento oferecerá de forma gratuita diferentes agendas com trilhas, oficinas, exposições e atividades diversas.

Plantio de árvores

A Câmara de Porto Alegre está discutindo um projeto de lei de autoria do vereador Professor Vitorino (MDB), que prevê a participação de prefeitos de praça no plantio de árvores na Capital. A medida visa envolver a comunidade no Programa de Compensação Vegetal do município.

