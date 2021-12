Economia Celulares 5G já são metade dos aparelhos vendidos neste fim de ano, diz o presidente da Claro

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2021

Paulo César Teixeira, CEO da Claro, afirma que a companhia está totalmente voltada para a quinta geração de telefonia. (Foto: Fabiano Panizzi/Divulgação)

A Claro, uma das operadoras de telecomunicações que venceram o leilão do 5G, pretende revender apenas aparelhos 5G a partir do próximo ano. Em entrevista ao jornal O Globo, o CEO da operadora, Paulo César Teixeira, afirma que a companhia está totalmente voltada para a quinta geração de telefonia.

“Se autorizasse hoje, amamhã eu viraria a chave 5G em algumas cidades”, afirma ele, que conta com quase 70 milhões de linhas móveis no Brasil. Veja a seguir os principais trechos da entrevista.

– Quando a Claro vai lançar 5G puro no Brasil? “Se autorizasse hoje, amanhã eu viraria a chave 5G em algumas cidades. Mas há prazos a serem cumpridos e há preocupações a serem atendidas e vamos estar preparados para atendê-las. Tem entidades externas que trabalham conosco e já atestaram que não há risco algum de interferência (com sinal de TV aberta via parabólica) nos clusters (regiões das capitais) que validamos. Queremos celeridade na autorização do uso imediato dessa frequência. Estamos incentivando muito o 5G desde o seu início com o DSS (que faz uma combinação de frequências para oferecer mais velocidade). E vamos chegar no fim deste ano com mais de um milhão de clientes com aparelhos 5G. São clientes que podem usar o 5G no espectro atual com o DSS e já estão capacitados a trafegar na banda C (que foi leiloada pela Anatel) tão logo esteja liberada. Isso é algo significativo. Queremos dar essa experiência ao cliente para poder ter o 5G naturalmente numa cobertura inicial nas capitais. E isso serve de estímulo para o ecossistema 5G que vai impulsionar a demanda.”

– E qual é a estratégia da Claro para oferecer aparelhos? “Tive reunião com o maior fornecedor de aparelhos. Minha intenção a partir das compras do próximo ano é só comprar 5G. Não quero mais comprar 4G. É um estímulo forte que a Claro está fazendo. Agora, na Black Friday e no Natal, em unidades vendidas, mais de 50% foram somente 5G. Além disso, vamos testar o protótipo feito por Qualcomm e Intelbras que permite ter banda larga fixa com a rede 5G. Há ainda outras iniciativas com devices especiais com internet das coisas. Não queremos aguardar julho do próximo ano para entregarmos as primeiras redes. Queremos entregar as primeiras redes já de imediato pois já identificamos diversos locais onde não há a mínima possibilidade de interferência e que seja liberado o espectro para uso imediato de forma que a gente possa iniciar a jornada do 5G que parece ser bem promissora.”

– Mas esses aparelhos 5G serão standalone ou DSS? “O standalone é algo que a indústria vai resolver e vai precisar atualizar o software desses aparelhos. Alguns já estão preparados para isso.

O standalone virá a medida que o sistema estiver preparado. O iPhone 13, por exemplo, precisa passar por atualização de software, embora o hardware já esteja pronto.”

– Mas os aparelhos 5G têm um preço muito elevado ainda? “Outro aspecto que estamos fomentando muito é que em toda a nova tecnologia ela começa com os aparelhos premium, com preço acima de R$ 5 mil. Estamos conseguindo já itens na categoria medium, com preço de R$ 2 mil. E isso é sem subsídio, no pré-pago. Estamos fomentando a indústria para acelerar a adoção de aparelhos 5G. A grande estrela do 5G é o vídeo, pois os aparelhos vêm com features muito avançados nesse sentido. O cliente quer saber o que vai acontecer na vida dele. E a experiência vai ser diferente, com vídeo de alta qualidade, mais velocidade e aplicações com baixa latência (tempo menor de resposta). Por isso, a transição agora nesse mundo será muito mais rápida do que foi no 3G para ao 4G. Por isso, não basta ter rede. Tem que criar ecossistema.” As informações são do jornal O Globo.

