Porto Alegre Cemitérios municipais de Porto Alegre recebem melhorias para o Dia de Finados

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Entre outras melhorias, espaços receberam pintura nova e limpeza dos corredores Foto: Sérgio Louruz/SMAMUS/PMPA Foto: Sérgio Louruz/SMAMUS/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para garantir tranquilidade aos usuários que irão prestar homenagens no Dia de Finados, em 2 de novembro, os cemitérios municipais de Porto Alegre Tristeza e Belém Velho receberam uma série de melhorias, realizada pela Smamus (Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade).

Os espaços receberam renovação em 145 metros lineares de muros, refletores para iluminação e a instalação de alarmes, em parceria com a Guarda Municipal, num investimento de mais de R$ 400 mil.

No cemitério Tristeza (rua Liberal, 19), foi feita manutenção nos banheiros, na capela, na administração e no depósito, com troca dos telhados, limpeza e pintura das gavetas mortuárias, além de nova escada, calçada e instalação de novas gavetas.

Já no cemitério Belém Velho (rua Nossa Senhora do Rosário, 5025), as melhorias incluíram banheiros, capela mortuária e a administração, com novos telhados, piso nas áreas internas e portas, além de intervenções na rede elétrica e hidráulica. As gavetas mortuárias foram limpas e pintadas – também o prédio recebeu nova pintura.

Estão em fase de projeto as intervenções na sede administrativa do Cemitério São João, o terceiro cemitério administrado pela prefeitura. O local receberá manutenção das fachadas, dos banheiros, das salas de almoxarifado, recepção e guichê.

Os recursos são próprios, oriundos do Fundo Municipal de Gestão de Território, e as obras são fiscalizadas por técnicos da Smamus. A manutenção dos jazigos é de responsabilidade das famílias.

“As intervenções são resultado de demandas da população que visita os cemitérios. Queremos, principalmente, garantir segurança e respeito às famílias”, afirma o diretor de Áreas Verdes, Alex Souza.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/cemiterios-municipais-de-porto-alegre-recebem-melhorias-para-o-dia-de-finados/

Cemitérios municipais de Porto Alegre recebem melhorias para o Dia de Finados

2023-10-25