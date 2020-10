Porto Alegre Cemitérios municipais de Porto Alegre terão horário especial no Dia de Finados

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2020

Foram intensificado os serviços de manutenção nos locais, com limpeza e pintura do meio-fio das calçadas e muros, além de roçada Foto: Sérgio Louruz /SMAMS PMPA Foram intensificado os serviços de manutenção nos locais, com limpeza e pintura do meio-fio das calçadas e muros, além de roçada. (Foto: Sérgio Louruz /SMAMS PMPA) Foto: Sérgio Louruz /SMAMS PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre informa que os cemitérios municipais vão funcionar com horários especiais durante a segunda-feira, 2, que marca o Dia de Finados.

O Cemitério São João (rua Ari Marinho, 297) permanecerá aberto das 8h às 18h, enquanto os cemitérios Tristeza (rua Liberal, 19) e Belém Velho (rua Nossa Senhora do Rosário, 5.205) funcionarão das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia. Já os horários de sábado, 31, e domingo, 1º, permanecem inalterados: das 8h às 12h e das 13h às 17h nas três unidades.

Atendendo às orientações da Asbrace (Associação Sulbrasileira de Cemitérios e Crematórios) de que fossem evitados grandes eventos, o município de Porto Alegre decidiu não promover eventos religiosos nos cemitérios municipais, de modo a evitar aglomerações. O uso de máscara será obrigatório, assim como o distanciamento entre os visitantes. Os funcionários também vão usar equipamentos de proteção individual.

Em preparação à data, a Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade) intensificou os serviços de manutenção nos locais, com limpeza e pintura do meio-fio das calçadas e muros, além de roçada.

A Diretoria de Fiscalização da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) estará com agentes no entorno dos principais cemitérios de Porto Alegre. A fiscalização acontece das 9h às 13h, com o objetivo de coibir o comércio ilegal de flores e lanches e evitar que essas atividades bloqueiem as vias de acesso de pedestres. Todas as ações contam com o apoio da Comissão Municipal de Serviços Funerários, ligada à SMDE.

Transporte

Em razão do feriado do Dia de Finados, os ônibus da Capital irão circular com tabela horária de domingo. Além disso, neste ano, por conta da pandemia do coronavírus e em respeito às medidas de prevenção, as linhas especiais Cemitério estarão fora de operação.

Os passageiros podem consultar os horários atualizados e itinerários do transporte coletivo, em tempo real, na função GPS do app Tri Poa, disponível para smartphones iOS e Android, e também na tabela horária disponível no site da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

Para colaborar com as equipes de fiscalização da EPTC e também melhorar a qualidade do serviço, se os passageiros presenciarem alguma divergência no transporte, como descumprimento de tabela horária, falta do uso de máscara ou ocupação máxima dos coletivos, devem registrar o caso pelo número 118 com informações de horário, linha e prefixo.

