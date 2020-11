Futebol O Grêmio enfrenta o Bragantino-SP nesta segunda-feira. Ataque pode ter uma novidade

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2020

O atacante argentino Diego Churín está apto a estrear com a camisa tricolor. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio encerrou os preparativos para receber em casa o Bragantino-SP, às 20h desta segunda-feira (2), pela décima-nona rodada do Campeonato Brasileiro, que assinala o fim do primeiro turno. Em décimo-primeiro lugar (24 pontos), o tricolor gaúcho tenta a sua segunda vitória consecutiva no torneio, desta vez contra o décimo-sétimo colocado (19 pontos), que tenta deixar a zona de rebaixamento.

Apesar de manter o tradicional silêncio do técnico Renato Portaluppi sobre a escalação que deve ser colocada no gramado da Arena, é possível que o centroavante argentino Diego Churín faça a sua estreia pelo clube gaúcho. Recém-contratado e em condições físicas favoráveis, o seu nome foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Desportos) e ele está legalmente apto a vestir a nova camisa.

A ideia era contar com Churín ainda na partida contra o Juventude, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil, mas não houve tempo para registrá-lo. O jogo de volta com o time de Caxias do Sul, aliás, está marcado para a noite desta quinta-feira (5) em Porto Alegre e basta um empate simples, mesmo sem gols, para que o Grêmio avance na competição, já que venceu o primeiro duelo por 1 a 0.

Futebol 7

Com duas goleadas (sobre o Avaí-SC e o Peñarol do Uruguai), a equipe gremista de Futebol 7 está classificada para a primeira fase de mata da Regional Sul da Liga Fut7 Nacional. O tricolor gaúcho agora vai encarar o Atlético Sarandi, em jogo único às 18h20min desta segunda-feira (2). O vencedor garante classificação para a fase final do torneio, que será realizada em São Paulo no mês que vem.

– Grêmio 7 x 2 Avaí: depois da estreia de Falcão, o Tricolor entrou em quadra buscando a garantia da classificação para a fase de matas da Regional Sul da Liga Fut7 Nacional. Por isso, o técnico Charles Cruz retomou a base de escalação titular, com Risco, Guinho, Iago, Pé Fino, Oreba e Cojak.

O início de partida foi truculento e com bastante contato físico, mas em uma jogada individual pelo lado esquerdo, Oreba passou por três adversários e marcou um golaço. Em seguida, o Tricolor começou a encontrar espaços na defesa adversária. Rapidamente, Iago e Superti ampliaram o placar, consolidando o resultado de 3 a 0 já no primeiro tempo.

A segunda etapa já iniciou movimentada, com alterações nas duas equipes e fôlego novo em quadra. Em jogada de falta ensaiada, a bola desviou em Rafa Neguinho e o Avaí diminuiu a vantagem do Tricolor. A resposta foi imediata, com Neiva, que recebeu dentro da área e deslocou o goleiro para fazer 4 x 1.

O Avaí mais uma vez encostou no placar, após erro de saída de bola, mas o Grêmio não permitiu uma reação do adversário. Bilo puxou o contra-ataque e deu assistência para Luan Mestre fazer 5 x 2. Nos minutos finais, ainda deu tempo para ampliar a goleada, com Sapo e Gordo. Resultado final Grêmio 7 x 2 Avaí.

– Grêmio 4 x 0 Peñarol: líder do Grupo A, o Grêmio Futebol 7 precisava apenas do empate para se manter na primeira colocação. Mesmo assim, o técnico Charles Cruz utilizou força máxima desde o início da partida. A única alteração em relação ao jogo anterior, foi a entrada de Bilo na vaga de Dico.

Em um início de jogo equilibrado, o Grêmio demorou a encontrar espaços na defesa adversária. O Tricolor abriu o placar após as primeiras mudanças na equipe. Iago avançou do campo defensivo e encontrou Pé Fino pela direita, o camisa 7 bateu colocado e marcou um golaço.

Após o primeiro gol, o Grêmio começou a encontrar espaços na defesa adversária. Dico ampliou em bela finalização de fora da área e ainda no primeiro tempo, Pé Fino chutou e o desvio da zaga matou o goleiro: 3 a 0 para o Tricolor. Com o placar consolidado, o segundo tempo foi de muita posse de bola por parte do Grêmio, que ampliou o placar com Nico e decretou a goleada por 4 a 0.

