Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2020

Pesquisa mostra que diminuiu o número de graduandos no País. (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

O número de formandos nas instituições de ensino superior caiu em 2019, o que revela aumento da quantidade de pessoas que desistem do curso. O total de concluintes no ano passado continuou na casa de 1,2 milhão, porém, houve queda: cerca de 14 mil pessoas a menos terminaram a graduação. Com relação a 2018, o montante sofreu uma queda de 3,7%, mas mostra um avanço da educação nos últimos 10 anos, uma vez em que em 2009, o Brasil não passava dos 960 mil formandos.

Os dados são do Censo da Educação Superior de 2019, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na sexta-feira (23). A alta taxa de desistência na graduação se torna um problema cada vez mais preocupante. Anna Júlia Duarte, 20 anos, está entre os estudantes que não concluíram a formação que decidiram cursar. Em 2019, ela estudava ciências sociais na Universidade de Brasília (UnB), mas desistiu da formação por não se imaginar atuando na área.

Anna ressalta que não foi uma decisão tranquila, pois ainda receia não conseguir voltar para a UnB em outro curso, uma vez que a universidade é muito concorrida. “Eu estava estudando para o vestibular, mas, além da pandemia, outras questões bagunçaram minha vida. Estou usando este momento para descobrir o que eu sei fazer e o que eu gosto de fazer”, admite. “Vou tentar prestar o vestibular no ano que vem, caso não seja cancelado novamente”, planeja.

59% dos calouros de 2010 largaram o curso

O censo traz ainda informações sobre Indicadores de Trajetória da Educação Superior com base em alunos que ingressaram no curso em 2010. Em 2019, 40% deles tinham concluído o curso e 59% desistiram, o que inclui abandono e transferência. Além disso, 1% permanece na graduação.

Os dados analisados e divulgados pelo Inep ressaltam que 52% dos alunos que ingressaram em uma instituição federal de ensino no país em 2010, em algum momento da graduação, desistiram do curso. O número é bem maior na rede particular, pois chega a 62% de alunos desistentes. A rede estadual fica por último, pois concentra 44% dos que abandonaram a formação.

Outro recorte apresentado nos indicadores diz respeito à modalidade de ensino. Dos alunos que ingressaram na educação a distância em 2010, 63% não tinham concluído a graduação em 2019. No modo presencial, o número é um pouco menor, uma vez que 59% não conclui. Os alunos do sexo masculino foram responsáveis por 64% das desistências, e as alunas por 56%.

Mais procurados

Entre 2009 e 2019, o Brasil mudou o perfil de dominação completa do curso de administração entre os estudantes universitários, com mais de 800 mil matrículas anuais. Ao longo da década, o curso cedeu espaço para o de direito. Segundo dados do Censo da Educação Superior, o cenário deve mudar em breve, tendo pedagogia como a queridinha do ensino superior brasileiro.

Os dados revelam, desde 2016, pedagogia lidera o ranking de novas matrículas de alunos ingressantes e, em 2019, ano de que trata a nova edição do censo, passou a liderar também o número de matrículas nos anos de conclusão do curso – com 47% de retenção, ao comparar os 124 mil formandos de 2019, frente os 263 mil ingressantes de 2016.

Ao longo das diferenças anuais, é possível ver como cursos como psicologia e engenharia civil tiveram crescimento expressivo ao longo desta década, o “boom” de engenharia de produção e como, após um hiato entre os cursos mais procurados, educação física se destaca entre as licenciaturas.

Explorar a busca por determinados cursos ajuda a explicar o sistema de ensino e também o momento do Brasil. Os 10 cursos mais procurados passaram de concentrar 2,8 milhões para 4,1 milhões de universitários, um crescimento de 44%. Com a flexibilização e a abertura de novos centros universitários voltados ao ensino da medicina, por exemplo, o curso voltou ao top 10 em 2018, após sete anos ausente.

