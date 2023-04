Política Cento e trinta promotores de todo o Estado centralizarão relatos de condutas suspeitas nas escolas

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2023

Encontro serviu para compartilhar informações e alinhar a atuação dos promotores de Justiça. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) fez uma nova reunião para compartilhar informações e alinhar a atuação dos promotores de Justiça no que se refere à segurança nas escolas. A Administração Superior debateu, de forma híbrida, com mais de 130 promotores de todo o Estado medidas preventivas e, entre outras ações, criou um canal interno de comunicação para centralizar relatos de condutas suspeitas nas escolas e abastecer o Núcleo de Inteligência do MPRS (Nimp) com essas informações.

O procurador-geral de Justiça, Marcelo Lemos Dornelles, ressaltou que essa preocupação da instituição não é nova, mas as reuniões nos últimos dias foram importantes considerando os acontecimentos recentes. “Estamos atentos e à disposição das autoridades de cada município para colaborar no enfrentamento da violência. Importante que informações sobre anormalidades relacionadas a violência, a planejamento de ataques, a ameaças que circulam no ambiente escolar, na comunidade e nas rodas de conversas cheguem às autoridades responsáveis”, destacou o PGJ.

Além de Dornelles, participaram presencialmente da reunião as subprocuradoras-gerais de Justiça para Assuntos Jurídicos, Angela Salton Rotunno, e de Gestão Estratégica, Caroline Vaz; o secretário-geral do MP, Ricardo Schinestsck; os coordenadores dos Centros de Apoio Operacional da Infância, Juventude, Educação, Família e Sucessões, Luciana Casarotto, e Criminal e de Segurança Pública, Rodrigo Brandalise; o coordenador do Nimp, Reginaldo Freitas da Silva, e o promotor-assessor da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais, Fernando Sgarbossa.

Quadra poliesportiva em escola

Contemplada pelo Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL), a Escola Municipal de Ensino Fundamental Juventina Morena Oliveira localizada no município de Vacaria, reinaugurou a nova quadra poliesportiva da escola. O termo de convênio, assinado em novembro de 2021, possuía o valor total de R$ 216.191,30 para a execução do projeto “Preparando a Quadra”. Deste valor, foi repassado pelo FRBL R$ 139.849,12 e o município, em contrapartida, investiu R$ 76.342,18.

O promotor de Justiça de Vacaria Luis Augusto Gonçalves Costa, que esteve presente no evento, reforçou o quão importante foi à realização deste projeto, “o Ministério Público apoia e investe em toda e qualquer melhoria tanto na área da educação como no bem-estar da nossa população e, graças ao repasse por parte do FRBL, o sonho da quadra coberta poliesportiva para a comunidade foi realizado”. Aproveitando a ocasião, o promotor ainda anunciou o início do projeto Lapidando Cidadãos para o bairro Barcelos.

O local, que passou por uma grande reforma estrutural, recebeu uma cobertura, pintura, novas tabelas de basquete, goleiras e novos banheiros com acessibilidade, garantidos o lazer e diversão para os estudantes e para a comunidade.

Prestigiaram o evento diversas autoridades da região, entre eles o prefeito, Amadeu Boeira, e seu vice, Marcelo Dondé, o secretário da Educação Yuri Della Giustina e o vereador Pingo Rezende representando a Câmara de Vereadores.

