Rio Grande do Sul Centro Administrativo Fernando Ferrari recebe iluminação especial para o Mês da Visibilidade Trans

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2021

O prédio estadual localiza-se na avenida Borges de Medeiros, 1.501, em Porto Alegre Foto: Solange Brum/Sedac

Neste mês, a fachada do Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari), em Porto Alegre, conta com uma iluminação especial que celebra o Janeiro Lilás, Mês da Visibilidade Trans. O prédio estadual, localizado na avenida Borges de Medeiros, 1.501, está iluminado com as cores azul e rosa, presentes na bandeira do orgulho transgênero.

O Janeiro Lilás será marcado por uma série de atividades com o objetivo de sensibilizar a sociedade por mais conhecimento e reconhecimento das identidades de gênero, além de combater os estigmas e a violência sofrida pela população transexual e travesti, conforme o governo gaúcho.

A ação é uma parceria da Secretaria da Cultura com a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. O Dia Nacional da Visibilidade Trans é celebrado em 29 de janeiro.

