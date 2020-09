O Centro Clínico Gaúcho Saúde anunciou mais um novo investimento na capital gaúcha, ainda para este ano, o Hospital Humaniza. A unidade de saúde está com o início das operações previstas para dezembro, no qual terá como foco as especialidades de cardiologia, oncologia, ortopedia e traumatologia, gastroenterologia e cirurgia. O empreendimento contou com o aporte de R$ 250 milhões e vai gerar 900 empregos diretos.

O Hospital Humaniza terá atendimentos para conveniados ou não ao CCG e ainda para pacientes no modelo particular. Contará com consultórios, unidade de terapia intensiva, 10 salas cirúrgicas, com projeção de nos próximos anos alcançar 220 leitos e atender mensalmente mais de 10 mil pacientes.

O diretor-executivo do CCG Saúde, Mauro Medeiros Borges, ressalta que esse é o empreendimento mais relevante e estratégico para a história da empresa. “Em 30 anos de atuação, o CCG construiu uma trajetória sólida, buscando o modelo de saúde sustentável e inclusivo. Agora, é o momento de dar um passo à frente. O Hospital Humaniza ampliará o nosso negócio, inclusive, nos aproximando de outros perfis de clientes. Com a qualidade já reconhecida do CCG, o projeto consolidará o nosso plano de expansão e de atuação no estado”, destaca.

O Humaniza, nomenclatura que remete ao ato de tornar mais humano, será instalado em uma das regiões mais estratégicas de Porto Alegre, na Rua Ramiro Barcelos, 621, no bairro Floresta. O local conta com 12 mil m², distribuídos em nove andares. “Sabemos que um investimento dessa amplitude em um ano de pandemia é extremamente relevante para nós, como empresa, mas também para toda a sociedade, que contará com um novo centro de saúde de referência. Além disso, o empreendimento representará uma geração de empregos ainda mais importante dentro do contexto sensível que estamos vivendo”, reforça Borges.