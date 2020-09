Acontece Laboratório Unimed inaugura nova Unidade em Gravataí

1 de setembro de 2020

A Unimed Porto Alegre inaugura nesta terça-feira (1), a nova unidade do laboratório Unimed para a coleta e serviços de exames em Gravataí. A nova unidade terá a maior capacidade de atendimento da cidade e irá atender beneficiários dos planos da cooperativa e a população residente na região de forma particular.

O novo espaço conta com oito salas de coleta e sala de curva (destinada para coletas de longa permanência); check-in laboratorial, que proporciona melhor experiência para o cliente em agilidade no atendimento; e acessibilidade, como serviço de atendimento para pacientes surdos por meio da Central de Interpretação Simultânea em Libras.

O público infantil também ganhou uma atenção especial: além do ambiente, o laboratório oferece óculos 3D, utilizados antes das coletas para minimizar o desconforto dos pequenos pacientes. Assim como na Unidade de Porto Alegre, na Avenida Carlos Gomes, os pacientes poderão realizar um cadastro online, com check in em exames marcados nos totens disponíveis, obtendo agilidade no atendimento e proporcionando uma melhor experiência para o cliente com o pré-cadastro que pode ser realizado de casa.

Para garantir a segurança dos clientes que buscam atendimento, são seguidos todos os protocolos de higienização, distanciamento, separação de fluxo de pessoas, além da capacitação da equipe para a situação atual de pandemia.

Serviço:

Unidade Gravataí do Laboratório Unimed

Endereço: Ary Tubbs, 731 – Centro Gravataí (Próximo a unidade do Unifácil)

Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 7h às 19h – sábados, das 7h às 13h

Informações:(51) 2136.4100, site ou aplicativo.

