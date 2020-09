Bem-Estar Lipo LAD: saiba como funciona a cirurgia que promete o tão sonhado “tanquinho”

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2020

A lipo LAD chegou no Brasil em 2015 e vem se tornando popular entre as pessoas com estilo de vida atlético. (Foto: Reprodução)

Conhecida como lipo LAD, a Lipoaspiração de Alta Definição (LAD) é uma técnica que aspira a gordura localizada de determinada parte do corpo com mais precisão, levando em conta o biotipo dos pacientes. Ela tem esse nome porque promove uma definição maior do contorno dos músculos na pele, diferentemente da lipoaspiração convencional.

A cirurgia já conquistou muitas personalidades que estão aproveitando a quarentena para se submeter ao procedimento que promete abdômen trincado e corpo definido. A cantora Ludmilla e sua esposa, a dançarina Bruna Gonçalves, agitaram a internet ao mostrarem o resultado do procedimento em suas redes sociais. Mais recentemente, a ex-BBB Flayslane e a influencer Virgínia Fonseca também compartilharam com seus seguidores seus novos ‘tanquinhos’.

Apesar de virar a nova ‘febre’ entre as celebridades, a lipo LAD chegou no Brasil em 2015 e vem se tornando popular entre as pessoas com estilo de vida atlético. Segundo o cirurgião plástico doutor Pedro Lozano este tipo de cirurgia é recomendada para quem quer definir melhor a musculatura, pois ela aspira a gordura e realiza o contorno de determinada área com precisão. “O objetivo da lipo LAD, ou Lipo HD é dar uma aparência tonificada na região lipoaspirada, independentemente de onde for realizada a cirurgia, pois ao retirar o tecido gorduroso de maneira mais intensa, a pele se aproxima mais da musculatura e proporciona a definição daquela região”, comenta o especialista e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Como é um procedimento que retira volumes de gordura reduzidos, a cirurgia tem uma duração menor que a lipo convencional – entre uma a três horas – possibilitando ao paciente uma recuperação anestésica mais rápida. A cirurgia é realizada com anestesia local, peridural ou geral e o cirurgião plástico faz pequenas incisões na região onde é inserida a cânula que aspira a gordura. “Realizamos marcações nas áreas de contorno muscular que se pretende realçar, aumentando assim o controle do cirurgião plástico quanto à aspiração de gordura, tornando-se uma cirurgia mais detalhada e evidenciando ainda mais os músculos”, explica Lozano.

Vale lembrar, porém, que a lipo LAD não faz parte de um processo de emagrecimento, mas sim para retirar as ‘gordurinhas’ que não foram embora com o exercício. Para pacientes com maior quantidade de gordura localizada, a lipoaspiração convencional continua sendo a mais indicada. “A lipo de Alta Definição remove a gordura mais difícil de sair, por isso o candidato à cirurgia deve estar bem próximo do peso ideal e ter uma pele com boa elasticidade, assim o resultado será um corpo com contorno mais definido e com músculos mais desenhados”, finaliza o especialista.

