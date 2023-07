Porto Alegre Centro de Saúde IAPI é parcialmente interditado para reformas em Porto Alegre

No Centro de Saúde são realizados atendimentos na hora ou agendados Foto: Cristine Rochol/PMPA (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Com foco na segurança de trabalhadores e pacientes, o Centro de Saúde IAPI, em Porto Alegre, passará por requalificação e será parcialmente interditado pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde) nesta semana.

As áreas 10 e 11, da Clínica da Família IAPI, e 18 e 19, do Ambulatório de Especialidades, serão realocadas. A SMS planeja reconduzir 50 profissionais – médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem – no próximo sábado, 8, para não haver restrição de serviços. Ambos os departamentos prestam mais de 3,5 mil atendimentos por semana.

O secretário-adjunto da SMS, Cesar Sulzbach, explica que inicialmente haverá reforço de contenção das estruturas, com a elaboração de um laudo mais detalhado. “Essa é uma atitude preventiva focada diretamente na segurança dos nossos servidores e pacientes que são atendidos diariamente. Mesmo com interdição parcial de 42 salas, os serviços seguem normalmente”, reforça. Junto à equipe de engenharia da secretaria, a gestão estuda promover melhorias nos respectivos espaços.

As áreas 10 e 11 serão realocadas para a área 8, adaptada para atender as demandas de consultas médicas e de enfermagem, acolhimento, vacinação, testes rápidos de Covid-19 e infecções sexualmente transmissíveis, além de exames preventivos de colo de útero, pré-natal, puericultura, dispensação de medicamentos, consultas de odontologia e procedimentos de enfermagem como curativo, administração de medicamentos e aferição de pressão arterial.

A equipe conta, ainda, com os setores de recepção, portaria, vigilância, telefonia e higienização vinculados à SMS. Em agosto de 2022, a Clínica da Família ampliou o horário de atendimento ao público, passando a funcionar das 7h às 22h.

Já as áreas 18 e 19 serão realocadas para a divisão 17, que permanecerá atendendo especialidades de reumatologia, cardiologia, fonoaudiologia, ginecologia, pré-natal (risco habitual), dermatologia, otorrinolaringologia, pediatria (distúrbio do desenvolvimento), ecografia transvaginal, neurologia pediátrica, urologia, cirurgia geral, nutrição, pneumologia, proctologia, nefrologia e cardiologia.

IAPI

No Centro de Saúde são realizados atendimentos na hora ou agendados, seja para consultas de rotina, para tratamento de novas doenças ou para problemas relacionados a doenças antigas. Os profissionais fazem encaminhamento para outros serviços, como realização de exames e consultas com outros especialistas.

O IAPI conta com farmácia distrital, vacinação para Covid-19 e gripe (Influenza), Centro de Especialidades Odontológicas, Equipe Especializada em Saúde Mental da Criança e do Adolescente, Equipe Especializada em Saúde Mental do Adulto, curativos especiais, ostomias, dispensação de fraldas, bloco cirúrgico, SAE (Serviço de Assistência Especializada) e Farmácia SAE, Centro de Reabilitação pós-Covid e Núcleo de Imunizações da Zona Norte.

