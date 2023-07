Porto Alegre Casos de furto de fios em semáforos apresentam redução de 87,5% em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Em abril, com a força-tarefa em andamento, o total caiu para 34 Foto: Lucas Barroso/Arquivo PMPA . (Foto: Lucas Barroso/Arquivo PMPA) Foto: Lucas Barroso/Arquivo PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As ocorrências de furto de fios estão em queda em Porto Alegre desde o início da força-tarefa montada para o combate ao crime, por meio das operações Sinal Vermelho e Ferros-Velhos. De acordo com dados da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), o pico de ataques a semáforos ocorreu em março, quando 85 casos foram registrados na Capital.

Em abril, com a força-tarefa em andamento, o total caiu para 34. Já em maio e no balanço parcial do mês de junho, o número de ocorrências de furto de fios que afetam a mobilidade urbana em Porto Alegre chegou a sete – uma redução de 87,5% na comparação com o período mais crítico. Ao todo, 201 semáforos demandaram reparos desde o início do ano.

“A Operação Sinal Vermelho cumpriu o papel de atenuar o problema no período mais crítico. Além dela, realizamos sistematicamente a Operação Ferros-Velhos, que combate o crime de receptação. Por meio dela, também percebemos a redução dos ataques aos fios e cabos que fornecem energia elétrica e sinal de telefonia à população”, afirma o secretário adjunto de Segurança, Comissário Zottis.

Prejuízo

Os ataques às estruturas que possuem fios de cobre cresceram nos últimos dois anos em razão da elevação do valor do metal. Ainda segundo a EPTC, o volume de materiais furtados em 2023 já é o maior da série histórica. Cerca de 14,4 metros de fios foram levados até o dia 3 de julho – 41% a mais do que em todo o ano passado.

“Além do prejuízo financeiro, os transtornos ocasionados em relação ao furto em semáforos, terminais e demais instrumentos de sinalização vão desde os conflitos no trânsito, como engarrafamentos, até o risco de morte em acidentes, atropelamentos ou mesmo devido a choques elétricos. As nossas equipes de manutenção semafórica têm trabalhado intensamente para restabelecer a sinalização, mas temos que unir forças para combater estes crimes e evitar a perda de vidas”, destaca o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Matheus Ayres.

Iluminação pública

A concessionária IPSul, responsável pelos serviços de iluminação pública na Capital, também registrou queda no número de ocorrências relacionadas a furtos e vandalismo entre o primeiro e segundo trimestre de 2023. Entre janeiro e março, o total de intervenções chegou a 91. Enquanto isso, de abril a junho, foram 54 – uma redução de 40,6%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/casos-de-furto-de-fios-em-semaforos-apresentam-reducao-de-875-em-porto-alegre/

Casos de furto de fios em semáforos apresentam redução de 87,5% em Porto Alegre

2023-07-04