Por Redação O Sul | 4 de julho de 2023

Foto: Divulgação

A CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado aprovou terça-feira (04) as indicações do economista Gabriel Galípolo e do advogado Ailton Aquino para a diretoria do BC (Banco Central).

Galípolo foi secretário-executivo do Ministério da Fazenda (“número 2” da pasta) durante os primeiros meses do ano e é indicado para a Diretoria de Política Monetária. Aquino, servidor de carreira do BC desde 1998, pleiteia a Diretoria de Fiscalização.

Enquanto a indicação do ex-secretário recebeu 23 votos favoráveis e dois contrários, o nome do advogado foi apreciado por 24 parlamentares.

Com a aprovação da CAE, as indicações devem ser votadas Senado, o que deve ocorrer ainda nesta terça-feira. Os nomes precisam do voto favorável de ao menos 41 parlamentares para a aprovação.

Os cargos tem mandatos de quatro anos, com possibilidade de uma recondução (por igual período). As sabatinas acontecem em meio a pressões do governo e de diversos setores da sociedade civil para cortes na taxa básica de juros.

2023-07-04