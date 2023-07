Esporte Luan, ex-Grêmio, é agredido em motel de São Paulo por torcedores do Corinthians

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2023

Jogador sofreu uma emboscada em estabelecimento em São Paulo por membros não identificados da torcida alvinegra Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O meia Luan, do Corinthians, teria sido agredido por torcedores do time na madrugada desta terça-feira (04) em um motel na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. O jogador, que é ex-atleta do Grêmio, estaria em um quarto do estabelecimento com amigos e mulheres quando foi surpreendido pelo grupo de corintiano no estacionamento. O clube acionou a polícia para investigar a situação e repudiou o episódio por meio de nota.

Em vídeos e mensagens divulgadas nas redes sociais sobre o episódio, é possível ver que os torcedores ameaçaram o jogador e pedem para ele deixar o clube imediatamente.

Cerca de dez torcedores estiveram presentes no episódio. Luan teria sido agredido na costela e na barriga. As informações foram confirmadas apenas pelo delegado César Saad. Ele disse que foi acionado pelo Corinthians para investigar o caso, mas que ainda estava averiguando as câmeras do motel.

O Corinthians acionou a polícia para averiguar o episódio quando soube da notícia pelas redes sociais. O delegado Saad, da Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, disse que estava no local investigando a agressão. Ele ainda não tinha as imagens nas mãos. A polícia tenta ter acesso às câmeras de segurança do motel, na Barra Funda, onde teria ocorrido a emboscada.

O gerente do motel afirmou que não tinha “nada a declarar sobre o caso” e informou que a violência “não ocorreu no local”. De acordo com vídeos, Luan foi interceptado por torcedores no estacionamento do local.

“Depois de mais um repugnante caso de violência, o Corinthians lamenta o atual momento de intolerância que domina o futebol brasileiro. Nada justifica a agressão covarde sofrida pelo atleta”, afirmou o clube, por meio de nota oficial, e garantiu que está oferecendo “todo o suporte necessário” ao jogador. Além disso, classificou os agressores como “supostos agressores”.

