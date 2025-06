Inter Centro de Treinamento do Inter é invadido pelas águas do Guaíba com a chuva no Rio Grande do Sul

O CT Parque Gigante, do Internacional, fica em Porto Alegre e foi gravemente afetado nas fortes chuvas de 2024 Foto: SCI/Divulgação Foto: SCI/Divulgação

A chuva que afetou mais de 126 municípios no Rio Grande do Sul fez subir o nível do Guaíba e o CT do Inter começou a ficar alagado na tarde desta segunda-feira (23).

O CT Parque Gigante, do Internacional, fica em Porto Alegre e foi gravemente afetado nas fortes chuvas de 2024 que inundaram grande parte do RS.

Nota do Inter

O Colorado emitiu uma nota para falar sobre a situação, já que, por enquanto, apenas uma parte das laterais que ficam na beira do lago estão com água.

“Com a elevação do Guaíba e o forte vento, a água começou a invadir as laterais dos campos do CT. A situação está sendo monitorada de forma permanente e, até o momento, não foram registrados danos. O Clube conta com protocolos completos de enfrentamento a enchentes no local, que serão ativados preventivamente caso haja necessidade”.

