Por Redação O Sul | 24 de junho de 2025

Avaliações e trabalhos físicos marcaram retorno aos treinamentos Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Avaliações e trabalhos físicos marcaram retorno aos treinamentos Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Após dez dias de recesso, o elenco do Grêmio se reapresentou na tarde desta segunda-feira (23), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O grupo inicia um período intenso de quinze dias de treinamentos.

O objetivo é preparar a equipe para a sequência da temporada e a decisão da Recopa Gaúcha, que será disputada em 8 de julho, na Arena, contra o São José-RS. Todo o estágio preparatório ocorrerá nas instalações do próprio CT, em Porto Alegre, com foco no aprimoramento físico, técnico e tático do time.

A programação, preestabelecida pela equipe multidisciplinar do Tricolor, dividiu o grupo de atletas em quatro, com apresentações em horários diferentes para o início das atividades.

A maior parte dos trabalhos desta tarde foi realizada na academia, com avaliações comandadas pelas equipes de fisiologia e fisioterapia, seguidas por atividades físicas. Na parte final, o grupo da vez seguiu para o gramado para corridas e circuitos de exercícios coordenados pela equipe de preparação física. Este momento em campo foi acompanhado de perto pelo técnico Mano Menezes e seus auxiliares.

Os goleiros gremistas realizaram um trabalho com bola diferenciado no gramado, sob a orientação do preparador Mateus Famer e do auxiliar Everson Pereira.

Os atletas foram liberados após o lanche obrigatório no refeitório do CT, às 18h30min. Nesta terça-feira, os trabalhos acontecerão em dois turnos: treino técnico e físico e treino de força.

2025-06-24