Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Doações recebidas pelo Cete atendem 300 abrigados no ginásio e em outros locais do Estado. (Foto: Ascom SEL)

O Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete) de Porto Alegre, administrado pela Secretaria do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, segue abrigando cerca de 300 desalojados, entre adultos e crianças, em uma ação coordenada do governo do Estado com a prefeitura da capital gaúcha.

O Cete também é ponto de recebimento de doações tanto para as pessoas ali abrigadas quanto para outros locais do Estado. Apesar do alagamento de parte do bairro Menino Deus, o acesso ao local segue funcionando normalmente, das 9h às 18h. As doações podem ser entregues inclusive de carro, sem a necessidade de descer do veículo.

Os itens prioritários para doação neste momento são:

– Água;

– Produtos de higiene;

– Alimentos;

– Fraldas RN;

– Roupas de frio e cobertores (higienizados).

As pessoas abrigadas no Cete estão recebendo alimentos, água, itens de higiene e espaço para repouso e pernoite, em uma estrutura montada no ginásio poliesportivo.

Muitos voluntários organizam também a recreação das crianças, com brincadeiras durante todo o dia. Foi criada, ainda, uma área para os animais de estimação dos acolhidos, bem como para doação de rações.

Serviço

– Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete);

– Endereço: Rua Gonçalves Dias, 700, Porto Alegre;

– Horário de funcionamento: Todos os dias das 9h às 18h.

Rede de voluntários

Em outra frente, uma extensa rede de voluntários está engajada – e tem sido fundamental – na organização das doações armazenadas no Centro Logístico da Defesa Civil do Estado, localizado na antiga sede da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), na zona leste de Porto Alegre.

Desde a semana passada, mais de 4 mil pessoas se cadastraram para colaborar na operação de envio dos mantimentos aos municípios mais afetados pelas enchentes. Somente na quarta-feira (8), mais de 800 voluntários – alguns de outros estados – contribuíram para a força-tarefa coordenada pela Defesa Civil, com apoio das forças de segurança do Estado e do Exército.

Com funções pré-definidas e perfeitamente sincronizadas, os voluntários realizam uma sequência disciplinada de tarefas. Assim que os alimentos chegam ao amplo pavilhão da Defesa Civil, os ajudantes formam rapidamente um corredor humano para transportar os mantimentos até um local de triagem. Nesse espaço, onde é verificada a validade do produto, o item é incorporado a uma cesta básica, que logo depois é lacrada e separada para envio.

Em constante movimento, caminhões estacionam para coletar os mantimentos e entregá-los às vítimas das enchentes, seguindo a demanda informada pelas defesas civis municipais. Em média, mais de 200 entregas são feitas por dia, em uma operação que envolve cerca de 70 caminhões fornecidos por instituições públicas, como os Correios, e empresas privadas. Com esse sistema, o Estado evita o desperdício de doações e as direciona para as cidades que realmente necessitam. As informações são do Palácio Piratini.

