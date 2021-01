Esporte Centro Estadual de Treinamento Esportivo reabre para caminhadas na segunda, dia 18

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2021

Cete está localizado no bairro Menino Deus, na Capital. Foto: Divulgação/Sel/Arquivo Cete está localizado no bairro Menino Deus, na Capital. (Foto: Divulgação/Sel/Arquivo) Foto: Divulgação/Sel/Arquivo

A Sel (Secretaria do Esporte e Lazer) reabre, em caráter experimental, na segunda-feira (18), o Cete (Centro Estadual de Treinamento Esportivo), localizado no bairro Menino Deus, em Porto Alegre.

Fechado desde março de 2020 devido à pandemia, o espaço voltará a funcionar em dois horários: das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, mas apenas para caminhadas e corridas ao ar livre.

Há novas regras para o uso. Será permitida a permanência de até uma hora por pessoa e haverá o limite de 100 pessoas nas pistas. Também haverá profissionais para monitorar as pistas de caminhada e oferecer orientações sobre os protocolos de distanciamento.

Entre as medidas de prevenção, estão o uso obrigatório de máscaras e o distanciamento social. Na entrada, funcionários do Cete vão verificar a temperatura dos usuários e oferecerão álcool gel para higiene de mãos. Quem marcar acima de 37,4°C, será orientado, com base nos protocolos das autoridades sanitárias, a procurar auxílio médico.

A Sel também orienta que todos levem suas próprios garrafas d’água, já que os bebedouros estão desativados por conta da pandemia. A prática de esportes coletivos, uso de quadras externas, ginásios, vestiários, estacionamento, assim como aglomerações, continuam proibidos.

Segundo o secretário Francisco Vargas, haverá faixas, banners e cartazes informativos sobre a Covid-19 e medidas de prevenção para o melhor funcionamento do espaço.

“Nossa equipe técnica trabalha arduamente para essa retomada. Sabemos da importância da atividade física e do esporte na vida das pessoas, mas também precisamos ser cautelosos, pois estamos passando por um momento bastante delicado no qual a preservação da vida é o mais importante”, acrescenta o titular da Sel.

A estimativa é que, em média, 400 pessoas por dia voltem a frequentar os espaços. Esse número corresponde a 15% dos usuários antes da pandemia.

