Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2021

A maior parte da estrutura do muro está repaginada. Foto: Mateus Raugust/PMPA A maior parte da estrutura do muro está repaginada. (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

Foram concluídas as obras de revitalização do Muro da Avenida Mauá, no Centro Histórico, um dos símbolos de Porto Alegre. O muro, que tem 750 metros de extensão, fica localizado entre a Secretaria Estadual da Fazenda e as proximidades do Gasômetro.

A transformação do espaço já vem ocorrendo desde agosto de 2021. A solenidade de entrega ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (19), com a presença do prefeito Sebastião Melo e demais autoridades do poder público e convidados.

“Uma ação para elevar a auto-estima da cidade. O novo muro da Mauá dá uma nova cara para o Centro Histórico. E sem gastar um centavo de dinheiro público. Temos mais um espaço revitalizado. Outros mais virão e, assim, vamos tornando a área central mais atrativa e mais bonita”, disse Melo.

As empresas Sinergy e Hmídia foram escolhidas por meio de chamamento público. Em contrapartida, os adotantes têm até 15% dos 750 metros da área utilizada para identificação da marca dos parceiros. A adoção terá duração de dois anos, prorrogáveis por mais dois anos. A secretária de Parcerias, Ana Pellini, destacou as vantagens das melhorias do espaço. “O muro revitalizado representa a cidade que queremos: limpa, bonita, respeitando nossas obras de arte, nossa história e nossa vocação de aproximarmos do Guaíba”, afirma.

A maior parte da estrutura do muro está repaginada, com cascata D´água, instalação de jardim vertical, iluminação cênica e cinco abrigos de ônibus com teto translúcido, bancos de madeira, espaço para interatividade com QR Codes e mais de dez painéis artísticos contando curiosidades e registros históricos sobre a fundação do “Porto dos Casais”. Além disso, foram realizada melhorias em uma pequena praça antes do início do muro, com bancos e flores.

“Estamos muito felizes com a entrega antecipada do nosso muro. É um painel diferente de todos os outros veículos de mídia. Ele mistura história, cultura, arte e publicidade respeitosa, homenageando os 250 anos de Porto Alegre. É um orgulho ter feito parte dessa obra icônica.”, comemorou Eduardo Ferreira, diretor da Sinergy.

