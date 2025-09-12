Sexta-feira, 12 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Centro Histórico será palco da 1ª Oktoberfest oficial de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Um dos destaques será a praça de alimentação, instalada na rua dos Andradas, com operação de bares e restaurantes locais.

Foto: Reprodução
Foto: Reprodução

Bandinhas germânicas, chope, trajes típicos e gastronomia vão marcar a 1ª Oktoberfest oficial de Porto Alegre. O evento será realizado no dia 5 de outubro, um domingo, na rua Sete de Setembro, das 13h às 22h, e a expectativa é reunir mais de 20 mil pessoas. A entrada será gratuita.

A programação contará com 100 torneiras de chope e a participação de mais de 20 cervejarias, em sua maioria de Porto Alegre. A estreia coloca a capital gaúcha no circuito das Oktoberfests do Rio Grande do Sul e passa a integrar o calendário oficial de eventos da cidade.

A iniciativa tem patrocínio da prefeitura, por meio do programa Centro+. “Quem dá vida ao espaço urbano são as pessoas. Por isso, estamos investindo cada vez mais em eventos que transformem o Centro Histórico e mostrem as mudanças pelas quais o território vem passando”, afirmou o secretário municipal de Planejamento e Gestão, Cezar Schirmer.



