Sexta-feira, 12 de setembro de 2025

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Durante a pausa da Data Fifa, Arthur participou de nove sessões de treino e intensificou a preparação física para voltar em alto nível.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Durante a pausa da Data Fifa, Arthur participou de nove sessões de treino e intensificou a preparação física para voltar em alto nível. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Neste sábado (13), às 16 horas, a Arena do Grêmio promete viver um dos momentos mais emocionantes da temporada. Após mais de sete anos longe do clube, o volante Arthur fará sua reestreia com a camisa tricolor diante do Mirassol, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A torcida gremista está mobilizada. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos com dois dias de antecedência, e setores como Arquibancada Norte, Gramado Leste e Gramado Oeste estão esgotados. A projeção é de que cerca de 40 mil torcedores compareçam à Arena, superando a média de 31 mil presentes nos jogos como mandante desde que o clube assumiu a gestão do estádio.

Arthur, hoje com 29 anos, foi vendido ao Barcelona em 2018, naquela que ainda é a maior transferência da história do Grêmio. Desde então, passou por clubes como Juventus e Liverpool, e agora retorna ao clube que o revelou com status de protagonista. A comissão técnica, liderada por Mano Menezes, preparou cuidadosamente sua reestreia, poupando o jogador no empate contra o Flamengo antes da Data Fifa.

“A condição que ele vai ter no jogo do Mirassol certamente é muito melhor. Agora ele está sendo trabalhado como jogador que vai jogar, que vai ser um dos principais da equipe”, afirmou Mano Menezes.

Durante a pausa para a Data Fifa, Arthur participou de nove sessões de treino com o elenco, aproveitando o período para recuperar ritmo e aprimorar a forma física. Em entrevista à Grêmio TV, o volante destacou a importância desse tempo de preparação:

“Aproveitar esse período para me preparar bem. Cada dia um pouco mais, ganhar sempre um pouquinho mais de condição física, ritmo de jogo… para contra o Mirassol, fazer minha estreia, e se Deus quiser chegar muito bem para esse jogo”.

Mais do que uma simples partida, o duelo contra o Mirassol será um reencontro entre ídolo e torcida. Arthur retorna ao palco onde despontou como uma das maiores revelações do futebol brasileiro, e a expectativa é de que sua presença reacenda a esperança do torcedor gremista em uma reta final de Brasileirão cheia de desafios.

