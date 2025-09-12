Sexta-feira, 12 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Inter Joias do Inter ganham espaço com reformulação ofensiva

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Com boas atuações nos treinos, Allex chama atenção e pode ganhar espaço no elenco colorado.

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Com boas atuações nos treinos, Allex chama atenção e pode ganhar espaço no elenco colorado. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Com as recentes saídas dos atacantes Wesley e Enner Valencia, o Inter vive um momento de renovação. A escassez de opções ofensivas no elenco principal, que agora conta com apenas cinco nomes para o setor, abriu caminho para que jovens talentos da base comecem a ganhar protagonismo no time comandado por Roger Machado.

Entre os nomes que despontam, Raykkonen já vem sendo relacionado desde maio e chegou a marcar um gol (anulado) na Copa do Brasil. Outro destaque é Allex, ou Allêx, como é pronunciado, que atua preferencialmente pelo lado direito do ataque, mas já jogou até como lateral-esquerdo nas categorias de base. Seu desempenho nos treinos tem chamado atenção.

João Victor, de 18 anos, também figura entre os cotados. Com força, velocidade e técnica apurada, ele se destaca pela participação ativa tanto na defesa quanto no ataque, além de possuir um excelente chute de média distância.

A reformulação não se limita ao setor ofensivo. Com um elenco mais enxuto, 12 jogadores deixaram o Beira-Rio desde o início da temporada, outras posições também devem receber sangue novo. O lateral-esquerdo Pablo, de 19 anos, vindo do Vasco em 2024, deve ser o reserva imediato de Bernabei, único da posição no elenco.

Com 17 partidas restantes no Campeonato Brasileiro até o fim do ano, a expectativa é que esses jovens ganhem minutos importantes e se preparem para a temporada de 2026. 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Inter

Tyler Robinson: quem é o acusado de assassinar Charlie Kirk, influenciador conservador
Em clima de festa, a Arena estará lotada para celebrar a reestreia de Arthur
https://www.osul.com.br/joias-do-inter-ganham-espaco-com-reformulacao-ofensiva/ Joias do Inter ganham espaço com reformulação ofensiva 2025-09-12
Deixe seu comentário

Últimas

Política Carlos Bolsonaro ironiza Mauro Cid após condenação no Supremo: “Parabéns”
Esporte João Fonseca encara Tsitsipas e tenta quebrar escrita em Atenas
Esporte Mundial de vôlei masculino 2025: a jornada do Brasil rumo ao tetra
Porto Alegre Eventos alteram trânsito neste final de semana em Porto Alegre
Grêmio Grêmio celebra 122 anos com novo uniforme inspirado no Pampa Gaúcho
Porto Alegre Centro Histórico será palco da 1ª Oktoberfest oficial de Porto Alegre
Grêmio Em clima de festa, a Arena estará lotada para celebrar a reestreia de Arthur
Últimas Tyler Robinson: quem é o acusado de assassinar Charlie Kirk, influenciador conservador
Dicas de O Sul Sarandeio Farroupilha reúne mais de 80 atrações culturais gratuitas em Guaíba
Economia Setor de serviços brasileiro registra o sexto resultado positivo seguido
Pode te interessar

Esporte Inter tem quatro jogadores pendurados para encarar o Palmeiras

Inter Enner Valencia deixa o Inter e acerta com time mexicano

Inter Inter faz penúltimo treino antes de enfrentar o Palmeiras no Brasileirão

Inter Bruno Tabata pode ser a principal novidade do Inter contra o Palmeiras no Brasileirão