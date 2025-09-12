Inter Joias do Inter ganham espaço com reformulação ofensiva

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Com boas atuações nos treinos, Allex chama atenção e pode ganhar espaço no elenco colorado. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Com boas atuações nos treinos, Allex chama atenção e pode ganhar espaço no elenco colorado. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Com as recentes saídas dos atacantes Wesley e Enner Valencia, o Inter vive um momento de renovação. A escassez de opções ofensivas no elenco principal, que agora conta com apenas cinco nomes para o setor, abriu caminho para que jovens talentos da base comecem a ganhar protagonismo no time comandado por Roger Machado.

Entre os nomes que despontam, Raykkonen já vem sendo relacionado desde maio e chegou a marcar um gol (anulado) na Copa do Brasil. Outro destaque é Allex, ou Allêx, como é pronunciado, que atua preferencialmente pelo lado direito do ataque, mas já jogou até como lateral-esquerdo nas categorias de base. Seu desempenho nos treinos tem chamado atenção.

João Victor, de 18 anos, também figura entre os cotados. Com força, velocidade e técnica apurada, ele se destaca pela participação ativa tanto na defesa quanto no ataque, além de possuir um excelente chute de média distância.

A reformulação não se limita ao setor ofensivo. Com um elenco mais enxuto, 12 jogadores deixaram o Beira-Rio desde o início da temporada, outras posições também devem receber sangue novo. O lateral-esquerdo Pablo, de 19 anos, vindo do Vasco em 2024, deve ser o reserva imediato de Bernabei, único da posição no elenco.

Com 17 partidas restantes no Campeonato Brasileiro até o fim do ano, a expectativa é que esses jovens ganhem minutos importantes e se preparem para a temporada de 2026.

