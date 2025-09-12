Sexta-feira, 12 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025
O patch do bioma Pampa na barra da camisa reforça o vínculo do Grêmio com suas raízes e a preservação ambiental.Foto: Divulgação/Grêmio
Em comemoração ao seu 122º aniversário, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense lançou, em parceria com a Umbro, seu terceiro uniforme da temporada, uma homenagem ao bioma do Pampa Gaúcho e à identidade regional do clube. O novo manto, batizado de OF 3, une tradição, consciência ambiental e design marcante.
Na cor azul marinho, o uniforme traz detalhes em dourado e estampas que representam a fauna e a flora do Pampa, bioma típico do Rio Grande do Sul. A camisa conta com gola polo preta, a alcunha “Imortal” e elementos gráficos nas mangas e laterais, incluindo o diamante da Umbro e um patch estilizado com o nome do bioma.
Mais do que uma peça esportiva, o uniforme carrega uma mensagem de preservação ambiental, reforçando o papel do futebol como plataforma de conscientização.
“Essa camisa simboliza a união entre tradição, inovação e propósito, reforçando o papel do Grêmio como instituição centenária que olha para o futuro sem perder a essência que a tornou Imortal”, destacou Leandro Figueiredo, executivo de marketing do clube.
Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil, também ressaltou o valor simbólico do lançamento:
“A nova terceira camisa do Grêmio é uma referência ao Pampa, bioma muito rico que abriga diversas espécies de aves, animais e vegetação. Além de estar muito bonita, ela marca a identificação do clube com a região.”
O novo uniforme estará disponível a partir deste sábado (13) na GrêmioMania Megastore da Arena e no site gremiomania.com.br. Para o lançamento, o clube escalou como modelos os atletas Carlos Vinicius, Cuéllar e Alysson, além das Mosqueteiras Dani Barão e Valeria Paula, representando o elenco feminino.
A camisa será vendida em duas versões:
Jogador: com acabamento profissional e materiais técnicos.
Torcedor: com preço mais acessível e ajustes no tecido, gola e detalhes internos.
Ambas estarão disponíveis nos modelos masculino, feminino, juvenil e infantil, reforçando o compromisso do clube com todos os perfis de torcedores.