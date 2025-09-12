Sexta-feira, 12 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Grêmio Grêmio celebra 122 anos com novo uniforme inspirado no Pampa Gaúcho

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

O patch do bioma Pampa na barra da camisa reforça o vínculo do Grêmio com suas raízes e a preservação ambiental.

Foto: Divulgação/Grêmio
O patch do bioma Pampa na barra da camisa reforça o vínculo do Grêmio com suas raízes e a preservação ambiental. (Foto: Divulgação/Grêmio)

Em comemoração ao seu 122º aniversário, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense lançou, em parceria com a Umbro, seu terceiro uniforme da temporada, uma homenagem ao bioma do Pampa Gaúcho e à identidade regional do clube. O novo manto, batizado de OF 3, une tradição, consciência ambiental e design marcante.

Na cor azul marinho, o uniforme traz detalhes em dourado e estampas que representam a fauna e a flora do Pampa, bioma típico do Rio Grande do Sul. A camisa conta com gola polo preta, a alcunha “Imortal” e elementos gráficos nas mangas e laterais, incluindo o diamante da Umbro e um patch estilizado com o nome do bioma.

Mais do que uma peça esportiva, o uniforme carrega uma mensagem de preservação ambiental, reforçando o papel do futebol como plataforma de conscientização.

“Essa camisa simboliza a união entre tradição, inovação e propósito, reforçando o papel do Grêmio como instituição centenária que olha para o futuro sem perder a essência que a tornou Imortal”, destacou Leandro Figueiredo, executivo de marketing do clube.

Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil, também ressaltou o valor simbólico do lançamento:

“A nova terceira camisa do Grêmio é uma referência ao Pampa, bioma muito rico que abriga diversas espécies de aves, animais e vegetação. Além de estar muito bonita, ela marca a identificação do clube com a região.”

O novo uniforme estará disponível a partir deste sábado (13) na GrêmioMania Megastore da Arena e no site gremiomania.com.br. Para o lançamento, o clube escalou como modelos os atletas Carlos Vinicius, Cuéllar e Alysson, além das Mosqueteiras Dani Barão e Valeria Paula, representando o elenco feminino.

A camisa será vendida em duas versões:

Jogador: com acabamento profissional e materiais técnicos.

Torcedor: com preço mais acessível e ajustes no tecido, gola e detalhes internos.

Ambas estarão disponíveis nos modelos masculino, feminino, juvenil e infantil, reforçando o compromisso do clube com todos os perfis de torcedores.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Grêmio

Centro Histórico será palco da 1ª Oktoberfest oficial de Porto Alegre
Eventos alteram trânsito neste final de semana em Porto Alegre
https://www.osul.com.br/gremio-celebra-122-anos-com-novo-uniforme-inspirado-no-pampa-gaucho/ Grêmio celebra 122 anos com novo uniforme inspirado no Pampa Gaúcho 2025-09-12
Deixe seu comentário

Últimas

Grêmio Mano Menezes ajusta os últimos detalhes para o duelo contra o Mirassol
Política Carlos Bolsonaro ironiza Mauro Cid após condenação no Supremo: “Parabéns”
Esporte João Fonseca encara Tsitsipas e tenta quebrar escrita em Atenas
Esporte Mundial de vôlei masculino 2025: a jornada do Brasil rumo ao tetra
Porto Alegre Eventos alteram trânsito neste final de semana em Porto Alegre
Porto Alegre Centro Histórico será palco da 1ª Oktoberfest oficial de Porto Alegre
Grêmio Em clima de festa, a Arena estará lotada para celebrar a reestreia de Arthur
Inter Joias do Inter ganham espaço com reformulação ofensiva
Últimas Tyler Robinson: quem é o acusado de assassinar Charlie Kirk, influenciador conservador
Dicas de O Sul Sarandeio Farroupilha reúne mais de 80 atrações culturais gratuitas em Guaíba
Pode te interessar

Grêmio Mano Menezes ajusta os últimos detalhes para o duelo contra o Mirassol

Grêmio Em clima de festa, a Arena estará lotada para celebrar a reestreia de Arthur

Grêmio Grêmio encara o Mirassol para tentar apagar histórico negativo no Campeonato Brasileiro

Grêmio Willian deve estrear com a camisa gremista no Grenal do dia 21