Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

O patch do bioma Pampa na barra da camisa reforça o vínculo do Grêmio com suas raízes e a preservação ambiental. Foto: Divulgação/Grêmio O patch do bioma Pampa na barra da camisa reforça o vínculo do Grêmio com suas raízes e a preservação ambiental. (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

Em comemoração ao seu 122º aniversário, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense lançou, em parceria com a Umbro, seu terceiro uniforme da temporada, uma homenagem ao bioma do Pampa Gaúcho e à identidade regional do clube. O novo manto, batizado de OF 3, une tradição, consciência ambiental e design marcante.

Na cor azul marinho, o uniforme traz detalhes em dourado e estampas que representam a fauna e a flora do Pampa, bioma típico do Rio Grande do Sul. A camisa conta com gola polo preta, a alcunha “Imortal” e elementos gráficos nas mangas e laterais, incluindo o diamante da Umbro e um patch estilizado com o nome do bioma.

Mais do que uma peça esportiva, o uniforme carrega uma mensagem de preservação ambiental, reforçando o papel do futebol como plataforma de conscientização.

“Essa camisa simboliza a união entre tradição, inovação e propósito, reforçando o papel do Grêmio como instituição centenária que olha para o futuro sem perder a essência que a tornou Imortal”, destacou Leandro Figueiredo, executivo de marketing do clube.

Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil, também ressaltou o valor simbólico do lançamento:

“A nova terceira camisa do Grêmio é uma referência ao Pampa, bioma muito rico que abriga diversas espécies de aves, animais e vegetação. Além de estar muito bonita, ela marca a identificação do clube com a região.”

O novo uniforme estará disponível a partir deste sábado (13) na GrêmioMania Megastore da Arena e no site gremiomania.com.br. Para o lançamento, o clube escalou como modelos os atletas Carlos Vinicius, Cuéllar e Alysson, além das Mosqueteiras Dani Barão e Valeria Paula, representando o elenco feminino.

A camisa será vendida em duas versões:

Jogador: com acabamento profissional e materiais técnicos.

Torcedor: com preço mais acessível e ajustes no tecido, gola e detalhes internos.

Ambas estarão disponíveis nos modelos masculino, feminino, juvenil e infantil, reforçando o compromisso do clube com todos os perfis de torcedores.

