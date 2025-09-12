Sexta-feira, 12 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Eventos alteram trânsito neste final de semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Equipes da EPTC estarão nas ruas para monitorar a circulação e reduzir os impactos.

Foto: Alex Rocha/PMPA
Equipes da EPTC estarão nas ruas para monitorar a circulação e reduzir os impactos.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) emitiu alerta para alterações no trânsito de Porto Alegre neste fim de semana em razão da realização de eventos culturais e esportivos em diferentes regiões da cidade. A recomendação é que motoristas planejem seus deslocamentos, evitem áreas com bloqueios e respeitem a sinalização. Equipes da EPTC estarão nas ruas para monitorar a circulação e reduzir os impactos.

Sexta-feira (12)

  • 32º Festival Internacional Porto Alegre em Cena
    • Horário: sexta a domingo, das 16h às 22h
    • Local: rua Demétrio Ribeiro (entre Gen. Portinho e Gen. Bento Martins) e rua Gen. Cipriano Ferreira (entre Cel. Fernando Machado e Washington Luiz)
    • Trânsito: isolamento das vagas de estacionamento a partir das 4h de sexta-feira

Sábado (13)

  • Corrida Liga Run
    • Horário: 6h às 12h
    • Local: Shopping Pontal, rua Oswaldo Lia Pires, avenida Padre Cacique e avenida Edvaldo Pereira Paiva
    • Trânsito: bloqueio da rua Oswaldo Lia Pires a partir das 20h de sexta-feira e isolamento de meia pista na avenida Padre Cacique
  • Corrida Comemorativa Soul Fit Academia
    • Horário: 6h às 16h
    • Local: avenida Ecoville, 296, entre rua Serra do Cipó e o número 296
    • Trânsito: isolamento de meia pista junto ao canteiro central em ambos os sentidos
  • Evento Criarte
    • Horário: 7h às 20h
    • Local: rua República, entre José do Patrocínio e Lima e Silva
    • Trânsito: bloqueio parcial de meia pista
  • Festival da Cerveja Brasil – Etapa Sul
    • Horário: 9h às 23h
    • Local: avenida Polônia, entre Missões e Rio Grande
    • Transporte: linhas T3, T12, T12A e T8 terão alteração de itinerário
  • Festival da Primavera
    • Horário: 10h às 23h59
    • Local: rua Francisco Ferrer, entre Cabral e Cesar Lombroso
    • Trânsito: bloqueio total da via
  • Festa Halloween
    • Horário: 12h às 20h
    • Local: rua Lopes Teixeira, nº 69, entre Cruz Jobim e Gomes de Freitas
    • Transporte: linha T6 (sentido Sul–Norte) passará pela rua Cruz Jobim até a avenida Baltazar de Oliveira Garcia
  • Cidade Ativa – Cada Lugar na Sua Coisa
    • Horário: 10h às 22h
    • Local: rua Riachuelo, 579, entre Gen. Canabarro e Gen. Portinho
  • Jogo Grêmio x Mirassol – Campeonato Brasileiro
    • Horário: 16h
    • Local: Arena do Grêmio

Domingo (14)

  • Corrida Circuito das Estações – Etapa Primavera
    • Horário: 4h às 10h
    • Local: Parque Marinha do Brasil, avenida Borges de Medeiros, avenida Padre Cacique, rua Nestor Ludwig, avenida Edvaldo Pereira Paiva, avenida Presidente João Goulart e avenida Ipiranga
    • Trânsito: bloqueio total da pista da direita da Borges de Medeiros e isolamento parcial de meia pista nas demais vias
  • Corrida do 20º BPM
    • Horário: 6h às 12h
    • Local: avenida Baltazar de Oliveira Garcia, rua Homero Guerreiro, rua Silvestre Félix Rodrigues, avenida Ecoville e avenida Gen. Raphael Zippin
    • Trânsito: bloqueio de dois terços da pista na avenida Baltazar e de meia pista junto ao canteiro central nas demais vias
  • Evento Se Joga
    • Horário: 7h às 20h
    • Local: rua Sofia Veloso, entre os números 149 e 201
    • Trânsito: bloqueio total da via
  • Evento Aniver Tô na Rua
    • Horário: 8h às 19h
    • Local: rua Gen. João Telles, entre rua Henrique Dias e avenida Osvaldo Aranha
  • Conexão Artesanal
    • Horário: 7h às 20h
    • Local: rua Bento Figueiredo, entre Felipe Camarão e Ramiro Barcelos
    • Transporte: alteração no itinerário da linha C22
  • Festival da Soberania
    • Horário: 9h às 20h
    • Local: rua Lopo Gonçalves, entre Lima e Silva e José do Patrocínio
  • Festival Feira Palmares
    • Horário: 10h às 22h
    • Local: rua Professor Freitas e Castro, entre Zero Hora e Walter Spalding
  • Evento Fado na Cidade Baixa
    • Horário: 15h às 19h
    • Local: rua Olavo Bilac, entre Lima e Silva e nº 198
    • Trânsito: bloqueio total da via

