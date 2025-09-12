Sexta-feira, 12 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025
Equipes da EPTC estarão nas ruas para monitorar a circulação e reduzir os impactos.Foto: Alex Rocha/PMPA
A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) emitiu alerta para alterações no trânsito de Porto Alegre neste fim de semana em razão da realização de eventos culturais e esportivos em diferentes regiões da cidade. A recomendação é que motoristas planejem seus deslocamentos, evitem áreas com bloqueios e respeitem a sinalização. Equipes da EPTC estarão nas ruas para monitorar a circulação e reduzir os impactos.
Sexta-feira (12)
Sábado (13)
Domingo (14)