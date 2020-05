Cerca 70% de 600 detentos de presídio no Equador estão com Covid-19

Um presídio na região central do Equador, que abriga 610 detentos, está com 420 deles com Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Dois deles morreram. O balaço de infectados na prisão de Ambato, na província de Tungurahua, foi divulgado na quarta-feira (20) pelo diretor da agência que administra o sistema prisional no país, Edmundo Moncayo.