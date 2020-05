Notas Mundo Atirador tenta entrar em base no Texas e acaba morto

Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

A Marinha dos EUA informou nesta quinta-feira (21) que um homem armado que tentava entrar na Base Aeronaval de Corpus Christi, no Texas, foi “neutralizado” e um membro da força de segurança ferido em eventos que ocorreram nas primeiras horas da manhã. O agressor morreu, de acordo com o FBI, que afirmou ainda que o incidente tem relação com terrorismo.

