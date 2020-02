Rio Grande do Sul Cerca de 2,5 mil trabalhadores foram atendidos no Sine Móvel em 2019

O Sine Móvel da FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social) esteve em 74 eventos realizados em 34 municípios ao longo do ano passado. Foram disponibilizados serviços de intermediação de mão de obra, orientações sobre Carteira de Trabalho Digital e renovação de Carteira de Artesão. Ao todo, ocorreram 2.512 atendimentos. A unidade móvel tem a missão de levar os serviços da FGTAS à população em ações de cidadania e locais de grande demanda.

A FGTAS trabalha com ênfase na geração de emprego e renda no Rio Grande do Sul. Nesse sentido, a intermediação de mão de obra é o principal serviço oferecido pela instituição e objetiva aproximar trabalhadores e empregadores.

Os trabalhadores interessados em se candidatar às vagas de trabalho do Sine Móvel devem comparecer à unidade com documento de identificação que contenha o número do CPF. Os candidatos são cadastrados no sistema e quem tiver perfil profissional compatível com as vagas abertas recebe carta de encaminhamento para participar de entrevista na sede da empresa contratante.

Os atendentes do Sine Móvel orientam a população sobre a Carteira de Trabalho Digital, documento equivalente à versão física, que é previamente emitido a todos os inscritos no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), sendo necessária apenas a habilitação. O acesso à Carteira de Trabalho Digital pode ser feito em um computador ou celular com internet. O documento é acessado por meio do site do governo federal ou baixado gratuitamente em lojas virtuais de aplicativos Android e iOS.

Programa Gaúcho de Artesanato

Em alguns eventos nos quais está presente, o Sine Móvel também oferece o serviço de renovação da Carteira de Artesão. O documento emitido pelo PGA (Programa Gaúcho de Artesanato) viabiliza a isenção de ICMS para a circulação de produtos, a emissão de notas fiscais e a exportação de produtos como pessoa física, além da participação de exposições e feiras para comercialização de produtos.

Para solicitar a renovação da carteira, é preciso apresentar cópia da Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e foto 3×4.

Como solicitar a presença do Sine Móvel

Prefeituras e instituições sem fins lucrativos podem requisitar a presença do Sine Móvel em eventos. A solicitação deve ser feita por meio de ofício enviado para o e-mail dir_adm@fgtas.rs.gov.br, contendo o dia e o horário em que será realizado o evento.

