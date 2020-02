Porto Alegre Marchezan recebe confirmação de R$ 91,5 milhões em financiamentos

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

Prefeito reuniu-se com ministro do Desenvolvimento Regional em Brasília. Foto: Adalberto Marques/MDR Prefeito reuniu-se com ministro do Desenvolvimento Regional em Brasília. (Foto: Adalberto Marques/MDR) Foto: Adalberto Marques/MDR

O prefeito Nelson Marchezan Júnior reuniu-se, nesta quarta-feira (19), com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, em Brasília, para tratar de financiamentos para Porto Alegre. O ministro comprometeu-se em priorizar as análises dos projetos apresentados pelo Executivo por sua equipe técnica. Marchezan foi informado que os projetos para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água São João (R$ 87,1 milhões) e da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos (R$ 4,4 milhões) foram selecionados pelo ministério, que fará a publicação oficial em até 30 dias. Isso significa que o Município está autorizado a contratar o financiamento com o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo-Sul).

Os projetos do Sistema de Abastecimento de Água São João e da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos fazem parte do Programa Avançar Cidades Saneamento e já foram aprovados pelo agente financeiro e pela STN (Secretaria do Tesouro Nacional). A ampliação da capacidade de distribuição deve beneficiar em torno de 525 mil pessoas na Capital – das quais 10 mil famílias são de baixa renda.

Além da obra do Sistema São João, o Executivo solicitou a manutenção dos contratos para conclusão do prolongamento da avenida Severo Dullius, na Zona Norte da Capital.

