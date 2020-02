Brasil Senador Cid Gomes, do Ceará, tenta entrar em batalhão da polícia com retroescavadeira e é baleado

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

Cid Gomes foi atingido em Sobral, no Ceará. Foto: Reprodução/Twitter/Fotos Públicas Cid Gomes foi atingido em Sobral, no Ceará. (Foto: Reprodução/Twitter/Fotos Públicas) Foto: Reprodução/Twitter/Fotos Públicas

O senador Cid Gomes (PDT-CE) foi baleado na tarde desta quarta-feira (19) durante um protesto de policiais que reivindicam aumento salarial. O senador estava pilotando uma retroescavadeira e tentava furar um bloqueio feito por policiais militares no Batalhão da Polícia Militar do município.

A assessoria do senador afirmou que Cid Gomes passa por estabilização no Hospital do Coração de Sobral e será transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral.

Ciro Gomes, irmão de Cid, informou em rede social que o senador “não corre risco de morte”.

“Meu irmão Cid Gomes foi vítima de dois tiros de arma de fogo por parte de policiais militares amotinados e mascarados em Sobral, nossa cidade. Até aqui as informações médicas são de que as balas não atingiram órgãos vitais apesar de terem mirado seu peito esquerdo”, afirmou.

“Novos exames estão sendo feitos, mas a palavra aos familiares e amigos é de que Cid não corre risco de morte. Espero serenamente, embora cheio de revolta, que as autoridades responsáveis apresentem prontamente os marginais que tentaram este homicídio bárbaro às penas da lei.”

Inicialmente, a assessoria do senador havia divulgado que ele havia sido atingido por uma bala de borracha. Mais tarde, a assessoria corrigiu a informação e afirmou que o tiro foi na verdade disparado por uma arma de fogo.

Na confusão, tiros foram disparados na direção de Cid Gomes e quebraram os vidros do veículo utilizado pelo senador. Conforme uma assessora, ele foi baleado no peito. Imagens feitas por pessoas que acompanharam a manifestação mostram o senador consciente e com a blusa manchada de sangue.

Meu irmao Cid Gomes foi vitima de dois tiros de arma de fogo por parte de policiais militares amotinados e mascarados em Sobral, nossa cidade. Até aqui as informações médicas são de que as balas não atingiram órgãos vitais apesar de terem mirado seu peito esquerdo. (…) — Ciro Gomes (@cirogomes) February 19, 2020

