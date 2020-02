Acontece Rede Pampa estreita parceria com a Essiê SBC, empresa de planejamento estratégico de mídia com atuação nacional

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

Executivos da Essiê, Eduardo Albino e Glecy Guarche, ao centro, ladeados pelas diretoras da Rede Pampa, Christina Gadret e Viviane Vasques.

Representantes da Essiê SBC, especializada em planejamento estratégico de mídia e representação de veículos, visitaram a Rede Pampa para intensificar contatos e conhecer, em detalhes, a atuação das 18 emissoras de rádio da empresa de comunicação que é uma das maiores do sul do Brasil. A Essiê atua no mercado publicitário há 38 anos e conta com escritórios sediados em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O diretor de atendimento, Eduardo Albino e a executiva de negócios, Glecy Guarche, foram recebidos pela diretoria e equipe de vendas da Rede Pampa e conheceram os diversos estúdios e alguns dos comunicadores da empresa.

Eduardo Albino contou detalhes dos serviços prestados pela Essiê SBC, que possui núcleos de negócios com objetivo de otimizar o trabalho de planejamento de mídia das agências e clientes, identificando os meios e veículos com maior adequação e afinidade com cada um dos anunciantes. Glecy Guarche complementou, explicando que a empresa atua propondo campanhas, mapas de inserções e realizando o monitoramento das veiculações para o posterior relatório sobre o retorno sobre os investimentos de clientes.

A diretora Christina Gadret falou aos executivos sobre a trajetória da Rede Pampa, que completa 50 anos em 2020, e apresentou as diferentes propostas de cada uma das dezoito emissoras de rádio do grupo, destacando uma das primeiras adquiridas, a rádio Caiçara, e a constante liderança da mesma junto ao segmento de atuação. A diretora comercial, Viviane Vasques, reforçou o ineditismo da Rede Praia, com emissoras de rádio distribuídas de forma a abranger o extenso litoral gaúcho, garantindo boa música para veranistas e moradores e grande benefício para anunciantes. Já a única emissora de rádio que leva ao ar, ao vivo, nas 24 horas do dia, somente notícias sobre os times de futebol do Grêmio e Internacional, a Rádio Grenal, foi o tema da diretora de conteúdo, Marjana Vargas.

Os executivos da Essiê conheceram os estúdios e comunicadores da Rádio 104, Rádio Caiçara, Rádio Continental, Rádio Grenal, Rádio Pampa, Rádio Liberdade e Rádio Eldorado. A visita foi finalizada com a apresentação da redação do portal do Jornal O Sul e dos estúdios da TV Pampa Porto Alegre, onde Christina Gadret mostrou as conexões com as demais três emissoras geradoras de conteúdo, que são a TV Pampa Norte, TV Pampa Centro e TV Pampa Norte e, ainda, o mapa de distribuição das mais de cem repetidoras, estrategicamente localizadas para levar o sinal da TV Pampa a todo o Rio Grande do Sul. Eduardo Albino agradeceu e encerrou, afirmando que: “os primeiros meses de 2020 indicam que o mercado publicitário está bem aquecido e que o momento é o ideal para apresentar o grande portfólio de mídia da empresa”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário