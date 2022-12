Rio Grande do Sul Cerca de 540 mil veículos devem passar pelos dois sentidos da Freeway até a próxima segunda-feira

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

Ao menos 190 mil motoristas têm como destino o Litoral Norte até esta sexta-feira (30). (Foto: Fabiano Panizzi/CCR-Viasul) Foto: Fabiano Panizzi/CCR ViaSul

A concessionária CCR ViaSul prevê mais um fim de ano com movimento intenso na Freeway (BR-290), com aproximadamente 540 mil veículos trafegando nos dois sentidos da rodovia até a próxima segunda-feira (2). Desse total, ao menos 190 mil devem seguir rumo ao Litoral Norte até esta sexta-feira (30), antevéspera do Réveillon.

Nas últimas horas eram esperados 50 mil veículos rumo às praias da região. A tendência é de que o número suba para 75 mil nesta quinta-feira (29), com fluxo ampliado das 16h em diante, e caia para 65 mil na sexta-feira, quando a maior circulação é projetada a partir das 14h.

Já a partir de domingo (1º), o movimento inverso volta a predominar na rodovia, sobretudo pelo retorno de motoristas do Litoral para Porto Alegre. A empresa calcula 166 mil veículos nos dois primeiros de janeiro, com trânsito mais intenso até as 10h de domingo e também ao longo de toda segunda-feira (2).

Liberação do acostamento

Com o aumento considerável do fluxo, é muito provável que seja liberado o trânsito nas faixas de acostamento entre os quilômetros 1,5 (Osório) e 75 (Gravataí), a fim de dar vazão à demanda. Equipes da CCR ViaSul e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) reiteram aos motoristas algumas orientações sobre a iniciativa:

– O trecho será sinalizado com painéis piscantes e placas indicativas às margens da estrada, além de mensagens nos painéis eletrônicos da concessionária.

– Ao trafegar pelo acostamento, a velocidade máxima é de 70 km/h.

– Não é permitido o tráfego de caminhões no acostamento liberado.

– Em caso de condições climáticas adversas, o acostamento não será liberado.

– O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) trânsito por acostamento não liberado é infração gravíssima, de acordo com , gerando 7 pontos na CNH e multa de R$ 880,41.

BR-386

Ainda conforme a CCR ViaSul, a BR-386 estará consideravelmente mais movimentada durante este período de Réveillon, com mais de 175 mil veículos até a segunda-feira. O fluxo deve se concentrar no sentido à Capital (mais de 20 mil automóveis, motocicletas, ônibus, caminhões e outras modalidades) nesta quinta e rumo ao Interior (também com algo em torno de 20 mil veículos) no início da próxima semana.

Com o avanço da duplicação e da instalação de faixas adicionais na BR-386, a concessionária reitera a necessidade de atenção redobrada aos condutores ao se aproximarem dos locais com obras. Isso inclui reduzir a velocidade e respeitar, mais do que nunca, a sinalização.

Com a restrição de datas e horários para execução dos serviços durante o período de final e início do ano, é importante que o usuário acompanhe a situação das rodovias por meio do site ccrviasul.com.br ou pelo Disque CCR ViaSul (0800-000-0290). As equipes de atendimento estão reforçadas nesta época, garante a empresa.

(Marcello Campos)

