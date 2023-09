Porto Alegre Mais de mil servidores se inscrevem para trabalhar na eleição do Conselho Tutelar de Porto Alegre

22 de setembro de 2023

O pleito ocorrerá em 1º de outubro, domingo, das 8h30 às 17h. Foto: PMPA

Cerca de 1,5 mil servidores demonstraram interesse para atuar como presidentes, mesários, juntas eleitorais e equipes de apoio nas eleições do Conselho Tutelar de Porto Alegre. São aproximadamente 900 vagas disponíveis para essas funções.

O número expressivo de inscritos surpreendeu positivamente a comissão eleitoral. O pleito ocorrerá em 1º de outubro, das 8h30min às 17h.

A lista dos servidores selecionados, contendo seus respectivos locais e funções, será oficialmente publicada, nesta segunda-feira (25), no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa). A seleção dos participantes considera diversos critérios, incluindo o domicílio eleitoral, o local de votação, a experiência prévia como presidente, mesário, membro de juntas eleitorais ou equipe de apoio, bem como a escolaridade do habilitante.

Na terça-feira (26), haverá capacitação obrigatória para os selecionados. A formação acontecerá das 13h30min às 17h30min, na sede da Igreja Encontros de Fé, situada na avenida Presidente Franklin Roosevelt, 313, no bairro Navegantes.

Serviço

Quem pode votar?

– Todo cidadão que esteja em dia com a Justiça Eleitoral até 3 de julho de 2023.

Onde votar?

– As informações podem ser obtidas pelo telefone 156, ou no site do Conselho Tutelar ou através do Escritório das Eleições: (51) 3289-8420.

Como votar?

– Dirija-se para o local previamente identificado

– Portando documento oficial com foto

– Cada eleitor terá direito a até cinco votos para eleger candidatos da sua microrregião.

