78° Congresso Brasileiro de Cardiologia terá "Cidade do Coração" no Cais Embarcadero

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

Espaço terá atividades educativas, culturais e prestação de serviços em saúde para a população. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Entre os dias 28 e 30 de setembro, Porto Alegre recebe a 78° edição do Congresso Brasileiro de Cardiologia. Além da programação científica, que ocorre no Centro de Exposições da Fiergs, este ano um novo espaço foi criado para conscientizar a população sobre os cuidados com a saúde do coração.

Durante os três dias de evento e também no domingo (1º), das 14h às 19h, o Cais Embarcadero recebe a “Cidade do Coração”, espaço com diversas atividades e serviços gratuitos para a comunidade. “O Congresso Brasileiro de Cardiologia tem esse compromisso de deixar um legado para Porto Alegre e sua população por meio de atividades que promoverão, ao mesmo tempo, educação, lazer e, principalmente, a conscientização sobre as doenças cardiovasculares”, afirma o cardiologista gaúcho Jorge Ilha, presidente desta edição.

Em uma grande instalação, a “Cidade do Coração”, organizada em conjunto com a Santa Casa de Porto Alegre, além de diversas palestras, irá oferecer serviços de saúde como aferição da pressão arterial, medição e testagem de diabetes e colesterol. “Mais do que promover a aproximação entre a sociedade gaúcha e a comunidade médica que participa do congresso, esse espaço foi pensado como forma de investir na saúde da população e disseminar conhecimento sobre a prevenção de doenças cardíacas”, destaca o diretor médico do Hospital São Francisco, Fernando Lucchese, que complementa: “É também uma forma de ampliar um papel que a Santa Casa desempenha desde sua origem, de estar próxima das pessoas”.

No espaço, além da aferição de pressão de forma ilimitada, serão realizados 250 testes de diabetes e colesterol por dia, que irão beneficiar mil pessoas ao longo da ação. Haverá, ainda, uma oficina voltada às crianças e adolescentes focada em técnicas de reanimação cardiopulmonar. Todas as atividades serão realizadas por médicos da Sociedade Brasileira de Cardiologia no estado e com atuação na Santa Casa.

