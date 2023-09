Porto Alegre Unidade móvel de Saúde de Porto Alegre segue atendendo moradores de Roca Sales

Por esse motivo o serviço não estará disponível na capital gaúcha nesta semana. Foto: Cristine Rochol/PMPA

A unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre segue atendendo no município de Roca Sales, no Vale do Taquari, para dar assistência aos atingidos pela enchente.

Por esse motivo o serviço não estará disponível na capital gaúcha nesta semana.

O atendimento nos bairros, conforme a prefeitura de Porto Alegre, será retomado assim que possível. A prefeitura informa, ainda, que todas as pessoas normalmente atendidas pelo serviço podem buscar sua unidade de saúde de referência a qualquer tempo e de forma especial na ausência dos atendimentos da unidade móvel.

A cedência da unidade de saúde busca atender a população que mais precisa ter acesso aos serviços básicos de saúde. O caminhão de 20 metros quadrados conta com três consultórios climatizados, um deles com espaço para vacinação e banheiros.

O acesso dos pacientes ocorre por meio de escada ou rampa no caso de pessoas com deficiência. Foi equipada, ainda, com gerador próprio e caixa d’água.

A unidade móvel de atenção primária tem capacidade de oferecer consultas médicas e de enfermagem, vacinação, curativos, procedimentos de dispensação de medicamentos, além de realizar exames rápidos como testes de gravidez e de infecções sexualmente transmissíveis, entre outros atendimentos.

