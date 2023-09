Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul abre seleção emergencial de profissionais para avaliação de imóveis afetados pelo ciclone

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A demanda emergencial visa atender a população de municípios afetados pelo ciclone extratropical. Foto: Palácio Piratini A demanda emergencial visa atender a população de municípios afetados pelo ciclone extratropical. (Foto: Palácio Piratini) Foto: Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul publicou, nesta sexta-feira (22), o edital para credenciamento de profissionais engenheiros ou arquitetos e empresas especializadas para avaliação de imóveis afetados pelo ciclone que atingiu o Estado no início de setembro.

A demanda emergencial é um pedido da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) e visa atender a população de municípios afetados pelo ciclone extratropical.

A seleção dos profissionais e das empresas será realizada pela Central de Licitações do Estado (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Os escolhidos atuarão na avaliação da situação de imóveis situados tanto na área urbana como na área rural de Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul, Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Muçum, Roca Sales, Santa Tereza, Taquari e Venâncio Aires.

Conforme o edital, cada pessoa física contratada será responsável pela elaboração de um conjunto de 25 laudos de imóveis, urbanos ou rurais, e as empresas por um pacote de cem laudos.

Os interessados devem encaminhar as informações para o e-mail credenciamento@spgg.rs.gov.br

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-do-rio-grande-do-sul-abre-selecao-emergencial-de-profissionais-para-avaliacao-de-imoveis-afetados-pelo-ciclone/

Governo do Rio Grande do Sul abre seleção emergencial de profissionais para avaliação de imóveis afetados pelo ciclone

2023-09-22