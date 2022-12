Geral Cerimônia de transmissão de cargo de governador do RS será no Palácio Piratini neste domingo

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

O ato será logo após a cerimônia de posse de Eduardo Leite e do vice-governador eleito, Gabriel Souza, na Assembleia Legislativa do RS. (Foto: Galileu Oldenburg/AL-RS)

O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, transmite o cargo ao novo mandatário eleito, Eduardo Leite, na manhã deste domingo (1°), às 11h, em solenidade no Palácio Piratini, em Porto Alegre. O ato será logo após a cerimônia de posse de Leite e do vice-governador eleito, Gabriel Souza, na AL-RS (Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul), que começa às 10h.

As cerimônias na Assembleia e no Piratini serão transmitidas pelo canal do Governo do RS no YouTube e pela TVE.

Haverá uma área específica para jornalistas durante a cerimônia, onde ocorre a entrevista coletiva no final. Não é necessário credenciamento para imprensa, mas é preciso se identificar para a equipe da Secretaria de Comunicação (Secom) na entrada do Piratini.

Sequência da solenidade no Palácio Piratini:

– Hino Nacional e Hino Rio-grandense pela banda da Brigada Militar;

– Leitura da ata de transmissão de cargo;

– Assinatura da ata de transmissão de cargo pelos dois governadores;

– Leitura da ata de assunção ao cargo de vice-governador;

– Assinatura da ata de assunção ao cargo pelo vice e o governador eleitos;

– Toque da vitória pela banda de clarins da Brigada Militar;

– Pronunciamento do governador Ranolfo Vieira Júnior;

– Apresentação da Ospa e convidadas;

– Descerramento da foto oficial de Ranolfo Vieira Júnior para a Galeria de Ex-governantes do RS;

– Leitura do termo de posse coletiva do procurador-geral do Estado e de secretários de Estado;

– Assinatura do termo de posse do procurador-geral e secretários ao governador Eduardo Leite;

– Pronunciamento do governador Eduardo Leite;

– Apresentação da Ospa e convidadas;

– Coletiva de imprensa com o governador Eduardo Leite.

Posse

Já a Assembleia Legislativa gaúcha realiza neste domingo, às 10h, no Plenário 20 de Setembro, a Sessão Solene de compromisso constitucional e posse do governador e vice-governador do Estado. A sessão terá pronunciamentos do presidente da Casa, deputado Valdeci Oliveira, e do governador recém-empossado, Eduardo Leite. A previsão é de que a cerimônia no plenário dure uma hora, encerrando às 11h.

O acesso do público em geral e dos convidados será pela esplanada do Palácio Farroupilha. O acesso do público às galerias do Plenário 20 de Setembro se dará por ordem de chegada, com lugares limitados. Uma vez atingida a lotação, as demais pessoas serão encaminhadas ao Teatro Dante Barone, onde telões permitirão acompanhar a cerimônia. As informações são do Palácio Piratini e da AL-RS.

