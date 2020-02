Acontece Cervejaria Dado Bier investe R$ 105 milhões para construção de nova fábrica

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

Com investimento de R$ 105 milhões, fábrica começa a ser construída na cidade de Três Cachoeiras, Litoral Norte do Rio Grande do Sul, e tem previsão de entrega para 2021 Foto: Divulgação

Única cervejaria artesanal brasileira que conseguiu vencer a barreira de mercado das grandes companhias, a Dado Bier completa 25 anos em 2020 com uma mudança de patamar. O primeiro passo que consolida esse salto é a nova fábrica da companhia, que começa a ser instalada na cidade de Três Cachoeiras, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Com o lançamento da pedra fundamental programado para fevereiro, a obra terá investimento inicial de R$ 65 milhões – e mais R$ 40 milhões na segunda fase – e geração de mais de 100 postos de trabalho diretos. A inauguração da primeira das quatro fases está prevista para 2021.

Mais do que um sinal de confiança na retomada da economia brasileira, o investimento é uma marca simbólica do mercado já conquistado pela Dado Bier. Segundo Eduardo Bier, movimentos como esses não acontecem apenas da vontade de um empreendedor, mas sim da convicção que apenas a demanda de mercado pode proporcionar.

“É preciso ter mercado antes de expandir. Não é ambição. É meta. Por exemplo, apenas no mês de setembro de 2019 produzimos a mesma quantidade de todo o ano de 2016”, comenta o empresário.

A nova área da cervejaria Dado Bier está às margens da Rodovia Federal BR 101, principal artéria de escoamento logístico do país, que liga o sul ao norte do Brasil. A posição da fábrica está posicionada entre a BR 101 e o Rio Cardoso, principal manancial da região, enquanto ocupará uma área de mais de 100 mil m².

Isso vai proporcionar à cervejaria Dado Bier condições privilegiadas de logística, facilidade e agilidade no escoamento da produção. Serão quatro etapas de crescimento modular. A primeira etapa está programada para ser lançada em 2021, quando a capacidade de produção será de 30 milhões de litros ao ano. O objetivo final, sem cronograma definido, é atingir a quantidade de 170 milhões de litros por ano.

A relação de ganhos não se resume às conquistas comerciais. O impacto é extremamente positivo para a economia regional. Além dos empregos gerados, se estima que os valores recolhidos pelo município de Três Cachoeiras dobrem com a chegada da Cervejaria Dado Bier. “Nunca deixamos de pagar nossos impostos. Não temos isenção. Cada litro de cerveja que produzimos contribui muito com o Rio Grande do Sul”, comenta Dado.

