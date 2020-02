Acontece Lançamentos da Sanremo conquistam público na mais completa feira da América Latina de produtos para o lar

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

Empresa brasileira líder no mercado de utilidades domésticas em plástico apresentou novidades em várias linhas de produtos na 40ª Feira ABUP Home & Gift Foto: Divulgação Divulgação Foto: Divulgação

Os lançamentos da Sanremo em 2020 se destacaram entre lojistas e público especializado de visitantes da 40ª Feira ABUP Home & Gift, de 14 a 17 de fevereiro, em São Paulo. O evento é considerado a melhor e mais completa feira de negócios da América Latina do segmento casa. Na ABUP, a empresa apresentou um grande conjunto de novidades, que já está chegando ao mercado.

O diretor-geral da Sanremo, Eduardo Ignácio, revela quais as novidades que chamaram mais atenção. “O público ficou encantado com as novas cores, em tons pastéis, com destaque para o coral, da linha de potes Freshy, e com os conjuntos para presente da linha Termic, nas cores preto e vermelho e amarelo”, comenta. Graças ao sucesso entre os lojistas visitantes da feira, os consumidores em breve poderão encontrar esses e outros lançamentos nos pontos de venda.

Além do impacto causado pela revolução apresentada em sua paleta de novas cores que atendem a uma tendência mundial de possibilitar combinações entre itens de funções diversas, a Sanremo surpreende os clientes, também, nas linhas de térmicos e cabides.

As novidades 2020 da Sanremo foram desenvolvidas com a intenção de ampliar a liberdade para os consumidores criarem combinações e conexões entre produtos de linhas diferentes, estimulando compras coordenadas entre função, cor e qualidade.

Confira os novos produtos:

Uma revolução nas cores: os diferentes universos funcionais que envolvem cozinha, sala, quarto, lavanderia, pessoal, baby, pet e jardim podem e devem ser combinados entre si, conforme tendência verificada em pesquisas internacionais.

Os lançamentos 2020 da Sanremo, portanto, passam a oferecer possibilidades para esse comportamento de consumo. A nova cartela de cores é guiada por três principais pigmentos: rosa, verde e azul, em tons mais sóbrios e pastéis, harmonizados entre si, além de branco, cristal, cinza, preto e vermelho.

Linha Freshy: atendendo à demanda de consumo que marcou o sucesso do pote Freshy, lançado em 2019, agora, todos os itens dessa linha também estão disponíveis na cor coral, deixando de ser exclusivamente verde.

Os potes Freshy chamam atenção pela funcionalidade que resulta do sistema de travas nas tampas. Com a borracha integrada (o que facilita a higiene), o fechamento correto assegura a não entrada de ar e isso significa maior durabilidade dos alimentos e menos desperdício. O design é inteligente para composições modulares que geram uma melhor distribuição em prateleiras, armários, refrigeradores ou freezers.

O empilhamento é seguro, evitando menor risco de escorregões ou perdas. Outro diferencial é a versatilidade. Os potes podem ir ao freezer, micro-ondas ou lava-louças. Também há uma variedade de 10 modelos e tamanhos, tanto verticais quanto horizontais, em apresentações com e sem divisórias internas, o que possibilita o melhor aproveitamento de espaços no acondicionamento. Os potes com divisórias permitem conservar alimentos sem contato entre eles e isso reforça o conceito essencial da coleção: frescor por mais tempo.

Linha Termic: algumas novidades marcam o ano no segmento de térmicos. Uma delas é a garrafa térmica para uso individual com 250ml e tampa rosca. Seu uso é muito prático, contemplando a necessidade de mobilidade. Há ainda novas versões da tradicional garrafa de pressão, agora, com 500ml e 1,8L, ambas com alça ergonômica super jato.

Também entre as garrafas, a Sanremo apresenta possibilidades em quatro versões 100% inox (pressão 1,9L e 1L e bule 1L e 500ml) e duas versões inox com ampolas em vidro (pressão 1,9L e 1L). Em todos estes modelos a conservação é de 12 horas para líquidos frios e 6 horas para líquidos quentes.

Kit-presente com novas temáticas: o sucesso do kit-presente junto aos consumidores, composto de bule térmico de 700ml e suporte para filtro 102 nas cores rosa e branco estimulou a equipe da Sanremo a desenvolver duas novas versões.

A primeira é apresentada nas cores vermelho e preto, atendendo os amantes do café. A segunda, coloca em evidência o amarelo com a temática do chá, oferecendo um pote de 480ml da linha Vac Freezer. A flor de camomila, um dos chás mais procurados no mundo, é a estampa selecionada.

Variedade em Cabides: o leque de opções para esse tão importante item de organização é muito grande. Em madeira, as novidades em cores de destacam em rosa, azul e preto, bem como os revestidos em veludo com tamanhos variados. No plástico, as cores translúcidas de rosa e azul igualmente surpreendem.

Linha Casar: seguramente um item que deve despertar o interesse dos consumidores devido a sua função é o afiador de facas. Ele possui hastes em cerâmica que servem para finamente modelar, polir e eliminar rebarbas nas lâminas de metal. Há também lâmina de aço de tungstênio para afiar e restaurar a borda de corte em forma de V das lâminas de metal.

