Acontece Parrilla del Sur disponibiliza cardápio de cafés

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

Além das novidades, restaurante conta com menu de harmonizações para acompanhamento das bebidas Foto: Banco de Dados/O sul Foto: Banco de Dados/O sul

Carnes de cortes selecionados, variedade de acompanhamentos e ampla carta de vinhos e cervejas são itens tradicionais no cardápio da Parrilla del Sur. A partir deste mês, o restaurante está com novidades: novo menu de cafés.

Os amantes da tradicional bebida brasileira poderão escolher entre duas categorias: Expressos e Safras Especiais: Brasil e Mundo. Também há opções para quem prefere os chás, onde a casa oferece sabores tradicionais.

Seja após uma refeição ou ao longo do dia, as novidades podem ser harmonizadas com a tradicional Torta de Alfajor, recheada com doce de leite e cobertura de chantilly, ou a Torta de Chocolate al Ron, pão de ló de chocolate, creme de chocolate e rum, e tantas outras opções de doces e sobremesas já tradicionais do restaurante.

