Acontece Liga Gaúcha de Ciclismo estimula a prática do esporte com palestras focadas em saúde do corpo e mente

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

O coordenador da Liga, Gilmar Zanger, esteve visitando a Rede Pampa, ocasião em que entregou à jornalista Clarice Ledur o troféu "Amigo do Ciclismo Gaúcho" Foto: O Sul Foto: O Sul

A Liga Gaúcha de Ciclismo participa este ano da Estação Verão Sesc, que leva o Circuito de Corridas a todo o Litoral Norte e este ano, chegando à Costa Doce. A instituição participa do evento neste final de semana, na praia de Arambaré. Gilmar Zanger, coordenador da Liga, diz que o objetivo é motivar a prática deste esporte junto à comunidade. As competições, na sua maior parte, envolvem jovens entre 8 e 18 anos e, na semana seguinte a cada uma delas, acontece um ciclo de palestras focados na antitabagismo e na saúde, com abordagens de temas como hidroterapia, geoterapia, fitoterapia e trofoterapia, que como explica Zanger, “é uma forma de cura através dos alimentos”. Ele cita o exemplo da cebola, cuja ingestão contribui para a boa circulação sanguínea por ser um excelente vasodilatador natural. “Também divulgamos informações diversas sobre o próprio ciclismo, motivando novos adeptos”, salienta o coordenador da Liga Gaúcha de Ciclismo.

Visando a saúde das novas gerações, ele salienta que também palestra para dependentes químicos, onde o tema central é o equilíbrio entre corpo e mente, para que ambos atuem na mesma frequência. “Hoje, sabemos a importância da inteligência espiritual. Se não dermos alimento ao corpo, ele definha. Da mesma forma, é preciso alimentar o espírito”. Segundo ele, a relevância de trabalhar junto a este segmento com o programa Doze Passos (Twelve-Step Program), criado nos Estados Unidos em 1935, inicialmente para o tratamento do alcoolismo e mais tarde estendido para praticamente todos os tipos de dependência química e compulsões. É a estratégia central da maioria dos grupos de mútua-ajuda para seus tratamentos, sendo mais conhecidos no Brasil os Alcoólicos Anônimos (e grupos relacionados como Al-Anon/Alateen, voltados às famílias de alcoólatras) e Narcóticos Anônimos. “Trabalho a lógica, que é a mesma para todos e para tudo. Mostramos aos jovens que não fariam determinadas coisas se tivessem usado a razão, e não a emoção”, finaliza Zanger, ex-atleta de ciclismo que na década de 80 conquistou diversos títulos estaduais e nacionais, é coordenador da Liga, que atua sem fins lucrativos, resgatando provas tradicionai de velocidade e resistência deste esporte.

Os 12 Passos

1. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool – que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas.

2. Viemos a acreditar que um Poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos à sanidade.

3. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na forma em que O concebíamos.

4. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos.

5. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano, a natureza exata de nossas falhas.

6. Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter.

7. Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições.

8. Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados.

9. Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que possível, salvo quando fazê-las significasse prejudicá-las ou a outrem.

