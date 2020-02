Acontece Lojas Colombo inova em formato para maior interação com clientes

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

Foto: O Sul

Ofertar experiência e maior interação com os clientes é o objetivo da Lojas Colombo, que iniciou há um mês um projeto inovador, ao implantar dentro da unidade do Shopping Praia de Belas uma cozinha experimental, permitindo ao grande público compartilhar receitas e ingredientes com o chef Rafhael Dittrich, escolhido para dar forma a esta iniciativa. Ele coordena uma rede de restaurantes em Porto Alegre, o 360 na orla do Guaíba, o Varietá Bistrô, o Chalé da Praça XV e o Café e Restaurante do Museu de Arte do RS, na Praça da Alfândega.

Com 18 anos de vivência junto ao segmento gastronômico, Rafael Dittrich se diz inquieto por natureza. Já esteve à frente de confeitaria, buffets, restaurante vegetariano, entre outros. Atuou nos mercados de São Paulo e Rio de Janeiro e por seis anos foi sub-chefe do conceituado chef Carlos Kristensen, proprietário do extingo Hashi e hoje no Grand Cru.

Bagagem não falta a Rafael, que optou por desenvolver na Lojas Colombo “receitas contemporâneas, utilizando ingredientes locais”. Como ele mesmo define, a proposta é de “fortalecer a identidade do RS através de seus ingredientes”. A palavra-chave para ele, no momento, é equilíbrio e foi isto que ele demonstrou na aula que a Colombro promoveu na noite desta quarta-feira (19), mesclando vegetais e carne com frutas e ervas, que contemplaram um cardápio diferenciado.

Na abertura da aula experimental, ele serviu uma água saborizada à base de água de coco, raspas de gengibre e hortelã. Como prato principal, um frango em crosta defumada, selado na frigideira e depois levado ao forno, finalizado sobre leito de mini abobrinha e berinjela, previamente grelhados no azeite de oliva. A sobremesa foi um mousse de iogurte com figos e morangos caramelizados no azeite de oliva, polvilhado com crocante de nozes e regado a uma redução de melado.

Jean Dagoberto Freiberger é o gerente da Lojas Colombo do Praia de Belas. Otimista com a cozinha experimental, ele diz que esta foi a segunda edição do evento e a ideia é que também seja montada uma estrutura similar, em breve, no Shopping Iguatemi. “A ideia é a interação com os clientes e informar sobre produtos e tendências de nosso parceiro, a Eletrolux”. A empresa equipou o espaço com utensílios e eletrodomésticos de ponta, exibindo tecnologia e design moderno. “Reunimos na loja pessoas que gostam de gastronomia”, reitera o gerente. O representante da Eletrolux, Marcelo Cortes, salienta que a proposta é aproximar o cliente da marca, que muitas vezes fica restrito ao vendedor. (Clarice Ledur)

