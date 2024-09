Grêmio César, autor do gol do título da Libertadores de 1983 do Grêmio, morre aos 68 anos

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2024

Em 1983, César deixou Lisboa e veio defender o Grêmio Foto: Morgana Schuh/Grêmio Foto: Morgana Schuh/Grêmio

César, autor do gol do título da Libertadores de 1983 do Grêmio, morreu aos 68 anos nesta terça-feira (17).

Natural de São João da Barra/RJ, César Martins de Oliveira se destacou vestindo a camisa do América/RJ na década de 70 chegando a ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 1979. Suas boas atuações o levaram a defender o Benfica de Portugal onde conquistou dois campeonatos portugueses e três edições da Taça de Portugal.

Em 1983, César deixou Lisboa e veio defender o Grêmio. Sua estreia foi em fevereiro na goleada de 4 a 0 sobre o Campo Grande/RJ, no Olímpico, pela Taça de Ouro. Nunca se firmou como titular, mas teve participação fundamental na conquista da primeira Copa Libertadores.

Além de marcar o histórico gol do título, também deixou sua marca na inesquecível Batalha de La Plata, no empate em 3 a 3 com o Estudiantes/ARG. Fez parte do grupo Campeão Mundial que venceu o Hamburgo, em Tóquio/JAP.

Ele deixou o Tricolor em junho de 1984 com 49 jogos e 14 gols. Na sequência de sua trajetória, atuou também pelo Palmeiras, São Bento/SP e Pelotas, onde encerrou a carreira em 1987. Em 2009, César foi eternizado na Calçada da Fama do Grêmio.

