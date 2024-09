Grêmio Grêmio se reapresenta para semana de trabalhos com foco no Brasileirão

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2024

Os atletas iniciaram na academia e as atividades foram estendidas para o campo Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio se reapresentou na manhã desta terça-feira (17), no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre, visando a sequência do Campeonato Brasileiro. No domingo (22), o Grêmio recebe o Flamengo, para duelo válido pela 27ª rodada, na Arena.

Os atletas iniciaram na academia e as atividades foram estendidas para o campo. Antes do aquecimento no gramado, o técnico Renato Portaluppi se reuniu com os atletas. Os jogadores das categorias de base do Grêmio Leonardo Erig, Smiley e Lidório participaram do treinamento.

Após, os atletas realizaram o aquecimento comandado pelo preparador físico Mário Pereira e seus auxiliares, em circuito com obstáculos, mudança de direção e toques de bola.

Na sequência, o técnico Renato Portaluppi esteve à frente do trabalho técnico-tático em campo reduzido, com troca de passes e movimentação em campo reduzido. Já os goleiros gremistas fizeram as atividades de salto, impulsão e queda com o preparador de goleiros Mauri Lima e seu auxiliar.

No segundo momento do trabalho, os atletas realizaram nova atividade em campo reduzido, mas desta vez, com o acréscimo de dois goleiros e finalizações a gol. Na tarde de quarta-feira (18), às 15h30, os jogadores seguem a preparação para o jogo contra o Flamengo.

