Inter Gabriel Carvalho leva o terceiro cartão amarelo e desfalca o Inter contra o São Paulo no Brasileirão

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2024

O garoto de 17 anos era um dos seis pendurados com duas advertências Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter não contará com Gabriel Carvalho diante do São Paulo, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O meia levou o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 0 sobre o Cuiabá nesta segunda-feira (16) e é a mais nova baixa de Roger Machado.

O garoto de 17 anos era um dos seis pendurados com duas advertências. Bruno Gomes, Fernando, Igor Gomes, Renê e Wanderson completavam a lista. A punição saiu logo aos 35 minutos do primeiro tempo. Gabriel Carvalho acertou Ramon quase no meio de campo.

O camisa 34 seria substituído por Gustavo Prado aos 19 da etapa final. O meia-atacante é um dos postulantes à posição. Roger terá de escolher entre o garoto de 19 anos e Wanderson, que voltou a atuar após um mês fora por causa de uma contusão na panturrilha esquerda.

O elenco do Inter ganhou a terça-feira (17) de descanso. O grupo se reapresenta na tarde de quarta-feira (18) e inicia a preparação para enfrentar o São Paulo às 18h30min de domingo (22), no Morumbis. O Colorado está em oitavo lugar com 38 pontos, seis atrás dos paulistas.

2024-09-17