Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2024

Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

A fase é boa no Beira-Rio. Com a vitória de 3 a 0 sobre o Cuiabá, conquistada nesta segunda-feira (16), o Inter chegou a três triunfos consecutivos no Brasileirão – e quatro seguidos no Gigante -, atingiu 38 pontos na tabela e entrou de vez na luta pelas primeiras posições do País.

Depois do jogo, o técnico Roger Machado concedeu entrevista coletiva na qual analisou o momento do Inter e projetou a sequência do calendário alvirrubro.

“No momento bom, eu sou otimista. No momento ruim, eu vou ser realista. Mas, junto com o otimismo, como eu sou muito concreto, é baseado na evolução, a evolução que eu consiga comprovar – e os números me comprovam -, que eu tenho como me basear em cima disso e dizer que é evidente que nós estamos em uma evolução. Estamos em um otimismo muito grande, o torcedor está muito feliz, nós estamos muito felizes porque o torcedor está feliz, só que a gente sabe que tem que evoluir sempre. E evoluir com os pés no chão, sabendo que cada jogo é uma dificuldade. Que o próximo não vai ter facilidade, que a gente precisa estar bem preparado para esse momento também, porque nós passamos a olhar diretamente para o alto da tabela e isso gera uma expectativa de cobrança maior.”

