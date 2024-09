Política Ministro da Fazenda diz que crédito para combate a incêndios poderá ser liberado em 24h

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2024

Segundo ele, os valores só não foram pagos porque o orçamento necessário ainda não chegou para a equipe econômica Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (17) que o crédito extraordinário para combate a incêndios no Brasil poderá ser liberado em 24h. Segundo ele, os valores só não foram pagos porque o orçamento necessário ainda não chegou para a equipe econômica.

“Se houver requisição, sim, não vou deixar desamparado o combate ao incêndio. Chegando aqui é 24 horas, o problema não é a Fazenda, é o orçarem a ação e nos encaminharem a demanda”, afirmou ao deixar a sede da pasta em Brasília.

Há uma expectativa de uma medida provisória para abrir crédito extraordinário de pelo menos R$ 500 milhões para combater incêndios no Pantanal e na Amazônia.

No entanto, Haddad afirmou que ainda “não chegaram a um valor” que será necessário para o combate às chamas. “Que eu saiba, até ontem não tinha chegado o valor. Se for necessário um crédito extraordinário para esse fim, sim, mas o número eu não posso te confirmar porque ainda não nos chegou o número fechado, aqui na Fazenda não”, disse.

A medida atende à autorização do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino para liberar recursos fora do arcabouço fiscal para combate às queimadas, sem impacto nas metas fiscais. O parecer foi publicado no domingo (15).

Na segunda-feira (16), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve o dia todo com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, Haddad e outros ministros, discutindo ações prioritárias para o combate dos incêndios, especialmente, na Amazônia e no Pantanal.

O governo também trabalha com a possibilidade de anunciar nesta terça-feira uma série de MPs (medidas provisórias) que serão assinadas pelo petista, entre elas um socorro financeiro para produtores rurais que estão sofrendo com a intensificação das queimadas.

