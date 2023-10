Geral Cessar-fogo, trégua e pausa humanitária: entenda as diferenças

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Famílias em Gaza recebem cestas básicas por meio do programa de entrega em domicílio da ONU. (Foto: Unrwa/Khalil Adwan)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na sexta-feira (27) a assembleia da ONU aprovou por uma grande margem de votos uma resolução que pede uma trégua imediata na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. A resolução foi apresentada por um grupo de representantes de países árabes liderados pela Jordânia. A votação final foi a seguinte:

120 votos a favor.

14 votos contra.

45 abstenções.

O governo de Israel demonstrou que não gostou da resolução. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país , Lior Haiat, afirmou que “neste momento, Israel se opõe a uma pausa humanitária ou um cessar-fogo”.

Apesar da aprovação com uma grande maioria de votos, a resolução não tem efeitos práticos porque é não vinculante –ou seja, os países não são obrigados a seguir. Seria diferente de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. Na prática, é uma forma de demonstrar que a maior parte dos países que fazem parte da ONU quer suspender o conflito.

O que é cessar-fogo e trégua?

De acordo com um manual da ONU de 2022, não há uma definição aceita universalmente do que seria um cessar-fogo e o conceito varia de acordo com cada contexto.

O manual afirma que em um cessar-fogo há uma expectativa de que constem as seguintes características:

– Seja um acordo formalizado por escrito entre as partes.

– Haja definição do propósito do cessar-fogo.

– Constem datas e prazos – inclusive o de revisão do acordo de cessar-fogo.

– Determine-se quais são as atividades militares permitidas e proibidas.

– Determine-se as formas de monitoramento e verificação do fim de ataques.

– Há tentativa para estabelecer alguns procedimentos para resolver a disputa e tentar diminuir a tensão entre as partes.

Trégua ou armistício são situações em que os lados do conflito concordam em suspender as operações de forma mais informal.

Uma pausa humanitária é uma interrupção nos ataques para executar ações humanitárias, e pode durar apenas horas, de acordo com a rede Al Jazeera.

Cessar-fogo temporário

O texto afirma que há diferentes tipos de cessar-fogo. Entre eles, está o temporário, que tem um tempo limitado, no qual as partes aceitam alguns compromissos –geralmente ligados a alguma questão territorial.

A ideia é que um acordo como esse faz com que as partes comecem a confiar um pouco uma na outra, de acordo com o texto, e então abrir o caminho para a negociação de um cessar-fogo mais permanente. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/cessar-fogo-tregua-e-pausa-humanitaria-entenda-as-diferencas/

Cessar-fogo, trégua e pausa humanitária: entenda as diferenças

2023-10-30